NXT: Kelani Jordan venció a Wren Sinclair

Esta noche en WWE Speed, Kelani Jordan venció a la actual Campeona WWE Speed, Wren Sinclair, en una lucha no bajo estas reglas, sino normal.

► Así fue la victoria de Kelani Jordan sobre Wren Sinclair

Kelani Jordan atacó con quebradora y media vuelta al mundo a su rival; luego, le hizo una interesante cruceta a la pierna, abriendo el compás de su rival.

Wren Sinclair reaccionó con patadas voladoras para Jordan, pero la cuenta tras una rodada a espaldas de Kelani llegó solo a dos.

Sinclair luego sorprendió a Kendal con tacleada a la pierna, y esta reaccionó con cruceta, pero la sacó del ring con una patada en el trasero y luego le dio cuatro rápidos machetazos al pecho.

Ambas se conectaron lazos al cuello y quedaron tendidas en la lona unos segundos.

Con un súplex, Sinclair logró una cuenta en dos segundos. Kelani pateó la rodilla izquierda de Sinclair, quien luego, con una rodada a espaldas, casi gana.

Poco después, la rodilla de Sinclair falló cuando le estaba haciendo una llave de rendición a Kelani. Poco después, Kelani Jordan con su moonsault venció a Wren Sinclair.