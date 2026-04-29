Rating WWE SmackDown 24 de abril 2026: audiencia y cifras

WWE SmackDown del 24 de abril de 2026 registró una caída en audiencia respecto a la semana anterior en USA Network.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Tiffany Stratton venció a Giulia (*** 1/2) Paige y Brie Bella vencieron por DQ a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** /12) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) retuvieron ante Tama Tonga y JC Mateo (***) Danhausen venció a The Miz (***) Rhea Ripley venció por DQ a Jacy Jayne (*** 1/2) Jacob Fatu venció a Solo Sikoa (****)

► Audiencia WWE SmackDown 24 de abril 2026

El show de WWE SmackDown en USA Network atrajo 1.267.000 espectadores, lo cual está por debajo de los 1.580.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,32, también por debajo del 0,42 de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 25 de abril del año 2025 alcanzó 1.599.000 espectadores, con un rating de 0,51 mientras que en el año 2024 superó los 2.143 millones en FOX.

El episodio de SmackDown continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.