Los luchadores son profesionales entrenados que durante mucho tiempo han trabajado tanto práctica como teóricamente para desenvoler su trabajo no solo de la mejor manera sino también de la más segura tanto para ellos como para sus oponentes. WWE continúa avisando a sus fanáticos de que no hagan en casa lo que ven en la televisión. Pero incluso quienes luchan en el encordado a veces necesitan de ayuda externa para llevar a cabo según qué tipo de combate, como sucedió con Jungle Boy contra Christian Cage en AEW Revolution 2023.

. @boy_myth_legend risking it all to end this rivalry!

Quienes una vez fueran amigos y que desde hace meses tienen una ardiente rivalidad se enfrentaron en una lucha ‘The Final Burial’ cuyo ganador se determinaba cuando uno de los dos metía dentro de un ataúd al otro. Acabó siendo Jack Perry quien lo hizo después de aplicar el con-chair-to a su oponente. Y ahora sabemos, gracias a información de nuestro compañero Mike Johnson en PWInsider, que este combate contó con la ayuda de un especialista que anteriormente trabajó para la WWE.

“Ellis Edwards, quien ha trabajado en muchas acrobacias de la WWE en el pasado, fue contratado para el combate Final Burial entre Jungle Boy y Christian Cage para ayudar a preparar y ejecutar lo que se necesitaba de acuerdo a la estipulación“.

The battle between @Christian4Peeps and @boy_myth_legend are as violent as we all expected

Order #AEWRevolution LIVE on PPV right now!

🇺🇸: Cable & Satellite, @BRWrestling

🌐: @FiteTV @YouTube @dazn_wrestling @PPV_com @skysportde pic.twitter.com/CvkBoTQkNv

— All Elite Wrestling (@AEW) March 6, 2023