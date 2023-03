Tras AEW Revolution 2023, Tony Khan da detalles de los números que ha hecho el PPV, aclarando que todavía no tiene cifras exactas. Y de los suscriptores del HonorClub, la plataforma de streaming de Ring of Honor. Todo ello en la conferencia de prensa posterior al evento que acaba de celebrarse y que el mismo presidente de la compañía calificó como uno de los mejores de la historia de la misma.

