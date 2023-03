Ricky Starks se pronuncia tras AEW Revolution 2023

Ricky Starks venció a Chris Jericho en un mano a mano en AEW Revolution 2023 en la que fue no solo probablemente la victoria más importante de su carrera sino también la primera que logra en un PPV de All Elite Wrestling. De ello y de mucho más estuvo hablando el ‘Absolute’ en la conferencia de prensa posterior.

> Ricky Starks tras AEW Revolution 2023

“Quiero que todos tengan claro que si derroto a alguien una vez, puedo hacerlo dos veces. Y ahora busco el título, para esto estamos aquí. Soy un contendiente. Y después de Winter is Coming [MJF venció a Ricky Starks en este especial a finales de 2022], estaré más preparado”, así empezaba hablando tanto del presente como del futuro. En realidad, Starks utilizó la mayor parte de la charla con los medios para reivindicarse, para asegurarse de que todos entiendan el camino que ha recorrido para estar donde está:

“Lo he hecho por mi mismo desde el día uno, no he tenido a nadie detrás empujándome. Me gusta así, me gusta hacerlo por mi mismo, yo hice que el Campeonato FTW sea lo que es hoy. Ni siquiera en el último año, vayamos a 2021 para hablar de lo que he estaod haciedno en esta compañía. Y estoy agradecido de que la gente haya estado ahí. No os olvideis de Ricky, yo también estoy ahí arriba. Es tan importante vencer a Chris Jericho, es tan importante levantarme después de perder ante MJF, siempre he tenido este momentum, y si me he caído, me he levantado, me encanta trabajar duro, me encanta la pasión”.

Y continuaba: “Hace unos meses, estaba perdido, pero me encontré de nuevo, encontré mi confianza, y entones era el momento de pensar qué seguía para mí. Honestamente, para mí ahora es ser contendiente por un título. Puede ser el mundial, el TNT, el atlántico, o los tres. Quiero probar que soy el tipo… ¿por qué no ir a por ese tipo de objetivo?“.

Volviendo a su rivalidad con Jericho, también apuntaba: “Hay algunas cosas que he aprendido de Chris Jericho. Aprendí a hacer todas las cosas bien en el momento correcto. Ahora soy un mejor artista, ahora entretengo mejor. Chris es una leyenda y es muy valioso que lo tengamos en el elenco”.

Para terminar, le preguntaban a Ricky Starks por su estilo: “El estilo lo es todo para mí. Así es como visto en la vida real. Me gusta expresar quien soy. Es como Tony Khan, tiene estilo, no le importa lo que la gente piense, se viste bien y se viste cómodo. Ese es su estilo. Lo que yo quiero es que un fan casual, sé que odian ese término, me vea y piense: es un luchador, se viste bien, me gustaría ser como él“.

¿Qué te pareció la victoria de Ricky Starks ante Chris Jericho en Revolution?