Esto dijo Wardlow después de AEW Revolution 2023

Wardlow retuvo ante Samoa Joe el Campeonato TNT en AEW Revolution 2023. ¿Qué dijo después del evento? A continuación repasamos sus declaraciones en la conferencia de prensa. Aclarando antes que cuando estaba contestando a la primera pregunta fue interrumpido por Powerhouse Hobbs, quien lo desafío a una lucha por el título en Dynamite.

> Wardlow después de Revolution 2023

“Soy Mr. Revolution, soy la revolución. Mi primera vez cobrando este anillo [The Face of the Revolution] no fue exitosa. Pero sí, el año pasado me encontré a mí mismo, y este año soy el verdadero Wardlow“, así comenzaba el nuevo monarca. Y continuaba tanto haciéndose valer como mostrando sus intenciones de ahora en adelante, destacando que quiere poner en juego el título de manera regular a través de retos abiertos:

“Todavía tengo momentum. Esta noche destroné al Rey de la Televisión. Y ahora quiero probar a todo este elenco que están equivocados, empezando este miércoles con Will Hobbs, que todavía soy el mejor, que todavía soy el campeón. Y me gustaría hacer un reto abierto por el Campeonato TNT, porque quiero más, es algo que tengo que hablar con Tony Khan“.

“Ni siquiera he arañado la superficie de quien soy“, ciertamente el cielo es el límite para Wardlow.

Pensando ya en su próximo reto, avisaba a su nuevo oponente: “Tengo todo el respeto por Will Hobbs, no hay muchos hombres en el vestidor como él y como yo. Sé que va a ser una pelea. Probablemente más dura de la que he tenido esta noche. Pero sé que no hay nadie más hambriento que yo“.

También le preguntaron sobre su victoria el año pasado ante MJF, que ahora es el Campeón Mundial de Peso Completo AEW: “Creo que el año pasado probé que no es mejor que yo. Lo que hizo esta noche fue sorprendente, no lo esperaba. Y me encantaría ser el primer Campeón TNT y Campeón AEW“.

