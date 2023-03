Probablemente, cuando vemos a Dominik Mysterio o Bayley tomando una pancarta de un fanático y rompiéndola muchos se pregunten si esto está preparado o si lo hacen de manera improvisada, en cuyo caso surge el interrogante de cuál es la reacción de dicho fan que ha invertido su tiempo y su dinero en confeccionarla. Ello nunca suele ir más allá, en realidad, así que tampoco es que haya una respuesta; en todo caso, habrá diversas respuestas, dependiendo de la persona. Ahora vamos con un incidente parecido ocurrido en AEW Revolution 2023.

Mientras estaba luchando contra Bryan Danielson en defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en un combate Iron Man de 60 minutos, MJF se tomó un momento para lanzar un vaso de agua encima de un niño, Titus, que estaba entre la multitud. Esta vez, la situación sí fue a más, como informa Sean Ross Sapp, de Fightful:

It seems like the kid MJF threw the drink on wasn't a plant. He was very upset. @WilliamRBR went and got him an Acclaimed foam finger. Some others from AEW talked to the child to help smooth things over. Amanda Huber is sitting with him now

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) March 6, 2023