MJF retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Bryan Danielson en Revolution 2023 y durante la conferencia de prensa posterior al evento pay-per-view le preguntaron por posibles rivales que puede tener de ahora en adelante. Sin confirmar a ninguno como el siguiente, la ‘Sal de la Tierra’ mencionó a varios luchadores.

> Los rivales que consiera MJF

“Para ser brutalmente honesto, hay mucha gente en mi radar. Soy plenamente consciente de que Hangman Adam Page es un buen competidor. También soy plenamente consciente de cómo gané [el anillo Dynamite Diamond]. ¿Alguien sabe a quién se lo gané originalmente? Hangman Adam Page. Creo que Hangman le tiene miedo a MJF, y creo que Hangman sabe mejor que no debe acercarse a MJF por el momento. Hay otras personas aquí que realmente no me gustan. Tampoco me gusta el hecho de que a un tipo como Jungle Boy o Darby Allin o Sammy Guevara se le permita caminar como si fueran superestrellas locales. Sí, son de cosecha propia, son muy sólidos, pero en este punto, creo que es muy obvio que solo hay un pilar que realmente sostiene este lugar. Entonces, me gustaría probar un punto allí.

“Adam Cole estaba hablando mi*rda en Twitter. No me gustó. Debería mantener la maldita boca cerrada y tal vez decirle a su novia que también lo haga. ¿Hay más gente? Seguro. No me gusta la cara de Claudio Castagnoli. Creo que Eddie Kingston es una perra llorona y también un pequeño punk, y no me importaría tener la oportunidad de abofetearlo. Hay muchas personas a las que me encantaría demoler tanto en el micrófono como en el ring, pero como dije, no hago luchas de ensueño. El único sueño que tengo es tener [el título mundial de AEW] y que el Reino del Terror dure una eternidad”.

¿A quién te gustaría ver contra MJF por el título?