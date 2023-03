MJF volvió a aparecer de manera brusca en una conferencia de prensa tras AEW Revolution 2023. Era de esperar después de que retuviera el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Bryan Danielson no solo en uno de los desafíos más importantes de su carrera, o el que más, sino también en una lucha impresionante. A continuación repasamos las declaraciones de la ‘Sal de la Tierra’.

> MJF habla tras Revolution 2023

“Yo no tengo luchas de ensueño, lo que tengo es esto, el título más importante de todo el negocio”, empezana el joven monarca cuando finalmente se sentó para recibir las pregunta de los periodistas. Ello mientras comía pepinos de un bote. Y tras haber mencionado de pasada, sin decir más que su nombre, a CM Punk. Luego se jactaba de ser el mejor luchador del mundo y le preguntaban por su preparación para un enfrentamiento tan grande como el que tuvo esta noche: “Mi preparación fue una locura. Todos los días mi levanto a las 5, hago cardio, 45 minutos, luego me ducho, luego como, luego voy al gimnasio, nunca he estado en mejor forma, creo que dejé echausto a Bryan Danielson. Nunca he estado más fuerte, nunca he tenido mejor cardio. Sabía que luchando contra Bryan Danielson estaba luchando por mi vida“.

Buena parte de la conferencia, MJF la dedicó a calificarse a sí mismo como el luchador profesional más completo del mundo: “Creo que nadie puede decir que no soy el luchador profesional más completo a día de hoy”. Y continuaba: “Bryan Danielson es uno de los mejores conlos que he estado en el ring, y hemos tenido uno de los mejores combates, sino el mejor”. Las preguntas no solo hicieron referencia a esta lucha sino a próximas que el campeón puede tener:

“Para ser honesto, hay ucha gente en im radar. Adam Page es un buen competidor. A él lo derroté por este anillo [Diamond Ring]. Tiene miedo y sabe lo que puede pasar. No me gusta el hecho de que Jungle Boy, Darby Allin o Sammy Guevara caminen por ahí diciendo que son estrellas propias de AEW. Adam Cole ha estado hablando basura en Twitter. No me gutsa la cara de Claudio Castagnoli. Eddie Kingston es una perrra llorona. El sueño que tengo es sostener esto”.

Y si él es el mejor, por supuesto sus detractores están equivocados: “Después de esta noche, quizá todos los que critican puedan cerrar la boca porque son ridículos. Jungle Boy, Ricky Starks, CM Punk, todas esas luchas. Y no lucho demasiado, porque no soy un idiota. He estado leyendo a la gente en redes sociales y son idiotas, mirad mis combates. ¿Hemos dejado de fingir que no soy el luchador más copleto del mundo?“, le preguntaba a los medios. Y para concluir apuntaba:

“La meta cuando entro al ring es ser tan grande como digo que soy. Durante muchos años la gente ha asumido que solo hablando bien pueden tener éxito. Yo quiero dejar un legado como el luchador más completo. También he tenido algunas de las mejores rivalidades, algunas de las mejores promos, alguno de los combates, y solo tengo 26 años, y este tipo, Tony Khan, tiene mucha suerte“.

