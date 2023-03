AEW Revolution 2023 acaba de terminar y ya estamos conociendo las primeras reacciones. En realidad, estas no han dejado de sucederse durante todo el evento pay-per-view, que sin duda ha hecho las delicias de los fanáticos. En las próximas horas estaremos hablando largo y tendido de todo lo que ha ofrecido pero cuando no ha pasado ni una hora de su finalización podemos confirmar que ha sido un nuevo éxito de All Elite Wrestling. Pero no tenemos por qué opinar pues el mismo Tony Khan así lo apunta.

Thank you to everyone who watched #AEWRevolution tonight, either here live in San Francisco, or on ppv!

I thought that tonight's Revolution 2023 was one of the greatest shows in AEW history.

If you didn't see it yet, you can still find out for yourself!https://t.co/k1RKsSFmLd

— Tony Khan (@TonyKhan) March 6, 2023