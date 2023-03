House of Black son los nuevos Campeones Mundiales de Tríos AEW después de vencer a The Elite en AEW Revolution 2023. Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King ganan su primer título en All Elite Wrestling después de un tiempo trabajando juntos. Individualmente, tampoco habían sido campeones antes en la compañía. Puede decirse que los tres están en uno de los mejores momentos de sus carreras. ahora veremos cómo sigue su historia y cuando exponen por promera vez los cinturones, y si es ante Kenny Omega y The Young Bucks.

> Rhea Ripley, feliz por Buddy Matthews

Ello lo iremos viendo pero antes nos detenemos en una interesante celebración de su triunfo en el evento pay-per-view de una luchadora que no trabaja en la compañía pero que sí tiene relación con el trío porque es la novia de Matthews: Rhea Ripley. Salvo alguna publicación eventual, ninguno de los ha sido nunca demasiado abierto sobre su vida juntos, y en esta ocasión la Superestrella de la WWE no dice mucho. De hecho, quienes no conozcan su historia romántica no sabrán a quien se refiere ‘La Erradicadora’ con este tweet:

”¡Y nuevo!”

Mientras, la luchadora tiene previsto enfrentar a Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown en WrestleMania 39.

