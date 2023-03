Una vez más, MJF hizo acto de presencia en una conferencia de AEW de manera brusca gritando y de mal humor para hablar con los medios de mala manera tras Revolution 2023. A continuación, repasamos todo lo que dijo el Campeón Mundial de Peso Completo antes de que comenzaran las preguntas, tras haber interrumpido a Tony Khan.

> Así irrumpió MJF en la conferencia

“¿Es Kenny Omega, es Jon Moxley, es Bryan Danielson [el mejor del mundo]? Tengo curiosidad. Dime Dave [Meltzer], ¿es tu chico Kenny? ¿Es Jon? Sí, ríete, maldito. ¡Soy el maldito hombre ahora! ¡A mí! ¡Soy el mejor luchador del mundo! ¡No hay luchador más completo en el planeta! Nadie tiene mi físico. Nadie tiene mi mente. Nadie tiene mi cerebro. Dentro del ring, en el micrófono. Maldición [golpea la mesa].

“No necesito que todo un grupo me respalde. No necesito que alguien me aconseje al oído qué decir, cómo caminar, cómo hablar. No hay nadie. Y me refiero a ninguno, ninguno, ninguno. ¡Nadie! En mi nivel. Lo vas a escuchar una y otra vez, porque nadie destronará al diablo… La mi*rda se está volviendo real, ¿no? Pero me siento bien. Mi espalda ya no está contra la pared, no tengo nada por lo que entrar en pánico. Me estoy divirtiendo ahora. Tony, ¿estás listo para divertirte y responder algunas preguntas? Buena mi*rda”.

¿Qué te pareció la victoria de MJF en Revolution?