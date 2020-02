RAW 24 DE FEBRERO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, y en la ruta a WrestleMania 36 se desarrolló el último programa previo a Super ShowDown que tendrá lugar este jueves, aunque no se agregaron luchas, pero se avanzaron con las rivalidades para este evento, al igual que para Elimination Chamber, en lo que a la división femenil corresponde.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 24 DE FEBRERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Ricochet no luce como el hombre que destronará a «La Bestia»

Si bien Ricochet se ha apuntado una seguidilla de victorias frente a adversarios fuertes, no ha lucido dominante, y eso es lo que se necesita para poder derrotar a un rival como Brock Lesnar. Es decir, las luchas que ha protagonizado son buenas, pero no luce como alguien capaz de destronar a «La Bestia» en dos días.

Como dijo AJ Styles en el programa, solo un milagro haría que Ricochet gane en Super ShowDown 2020. Esperemos que dure más que Kofi Kingston, cuyo estilo es muy similar.

2- Angelo Dawkins vs. Murphy

Una lucha que generó expectativa, pero que solo duró 90 segundos, ya que Rollins decidió que era momento de concluir el encuentro. No hay mucho más que comentar, más que la interferencia debió haber llegado un poco más tarde para que el público pudiera disfrutar un poco más de estos dos buenos luchadores.

1- Erick Rowan

Aleister Black es visto como alguien poderoso, sí, e incluso está invicto en la marca roja, pero estaba lesionado luego del ataque sufrido a manos de The OC. Si Rowan, quien fue impulsado como un monstruo que destrozaba a sus rivales, no pudo contra un oponente lesionado, pues métanlo a la nevera y punto.

Rowan, a diferencia de Black, tiene una lucha en dos días en Arabia Saudita y necesitaba ganar aquí, o al menos no perder, para tener algo de credibilidad para ganar el Tuwaiq Trophy Gauntlet Match. Sin embargo, a pesar de dar una buena lucha, perdió contra un tipo tambaleante, cuando era más fácil asimilar una derrota de Black producto de la agresión sufrida minutos antes. Quizás le perdieron la fe a Rowan.

LO MEJOR

3- Shayna vs. Becky, parte 3

Finalmente Becky logra ponerle las manos encima a Shayna Baszler, luego de ser mordida hace un par de semanas y la rivalidad sigue siendo intensa. El segmento fue bien llevado, con Baszler alejada de toda la acción con las otras cinco mujeres, hasta que «The Man» hizo su aparición, para demostrar que los ataques no solo son por redes sociales. Veremos cómo responderá la ex Campeona NXT la siguiente semana.

Lo que no se termina de entender es por qué programar una lucha en la Cámara de la Eliminación con otras cinco mujeres, cuando Baszler ni siquiera les presta atención. Además, todo el asunto de la división femenil está enfocada en Becky vs. Shayna.

2- Ángel Garza vs. Humberto Carrillo

La mejor lucha de la noche, sin duda. Mucha acción de principio a fin, donde ambos demostraron su gran habilidad y tuvieron buena química en el ring. Tuvieron mucho tiempo para deleitar al público con varias movidas espectaculares, y el respetable respondió como corresponde.

Será interesante ver a dónde conducirá esta rivalidad ahora que Andrade y Rey Mysterio se sumen a la misma el próximo lunes, pero Garza ha sorprendido gratamente desde su llegada a la marca roja, y se espera que las cuatro Superestrellas continúen combinándose de diferentes maneras durante las siguientes semanas, lo que implicará que tengamos algunas buenas luchas en el camino.

1- Randy Orton y Kevin Owens

Para dejar en claro, nos referimos a Randy Orton Y Kevin Owens y no Randy Orton VS, Kevin Owens, ya que la lucha que ambos sostuvieron como tal, fue buena a secas, habiendo dos o tres que fueron mejores. No obstante, esta lucha tuvo como clave el réferi «apóstol» de Seth Rollins, gracias a lo cual Owens no quedó mal parado y culminó de buena manera, a pesar de perder.

Randy Orton, por su parte, tuvo una buena interacción con Kevin Owens en el segmento inicial, dándonos una interacción que mantuvo al público interesado, inclusive el desprecio inicial de Orton (quizás por no «sentirse bien») al reto de Owens lució bien ejecutado.

En definitiva, tuvimos una buena actuación de Owens y Orton en los segmentos inicial y final, con un Seth Rollins que también ayudó a la causa, al igual que el réferi seguidor del Monday Night Messiah.