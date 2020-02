3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (17 de febrero 2020)

RAW 17 DE FEBRERO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, y en la ruta a WrestleMania 36 se siguen desarrollando las rivalidades de la marca roja de cara a Super ShowDown, aunque a solo 10 días de este evento, no se agregaron luchas, pero sí una para Elimination Chamber, la cual definirá a la oponente de Becky Lynch en el Show de Shows.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 17 DE FEBRERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Rollins y sus apóstoles contra Owens, Joe y Viking Raiders

Bueno, era de esperarse que esta rivalidad fuera a continuar, pero en este año hemos visto tantas variantes de encuentros que involucran a estos ocho luchadores, que ahora tuvieron que interferir los Street Profits para tener algo no tan predecible. Por cierto, ¿Dónde está Samoa Joe?

La rivalidad no es mala, y el sermón de Rollins fue entretenido, pero ya necesitan pasar de la tercera marcha, porque ha quedado estancado en un punto muerto. Hasta el final del programa, inclusive, no tenían todavía pactada una lucha para Super Showdown cuando quedan apenas 10 días para tal evento y siendo esta la rivalidad que ha estelarizado casi todas las semanas. Se «gastaron» casi todas las luchas posibles entre ellos.

Y a propósito de Street Profits, ahora resulta que gracias a ellos los rudos están en una desventaja, ya que Rollins y sus discípulos ahora rivalizan contra seis personas. Lo normal es que se diera al revés, por lo que habrá que ver hacia dónde llevará esto durante las próximas semanas, o si Rollins reunirá más discípulos a su causa.

2- Kairi Sane vs. Natalya

La lucha no fue mala en sí, pero el resultado es totalmente cuestionable. Además, no se entiende cómo Kairi Sane no está dentro del grupo de 6 luchadoras que participarán en Elimination Chamber 2020, y sí está alguien irrelevante como Sarah Logan. Por si fuera poco, si Natalya estaba y Sane no, ¿Por qué no ganó Natalya?

En definitiva, error tras error lo que ocurre alrededor de estas Superestrellas, y encima de todo, han vuelto al Campeonato de Parejas Femenil algo irrelevante, sin que sea defendido desde TLC 2019.

1- Campeonato 24/7

Otra lucha que careció de sentido como tal, y con un ángulo posterior más confuso todavía, donde ya cada vez va perdiendo la gracia la consecución de este campeonato. R-Truth tampoco lo ha podido ganar y ya el segmento alrededor de este título dejó de ser entretenido.

Ok. Hicieron una lucha para darle una defensa titular a Moss, pero ¿Por qué no aparecieron más Superestrellas y fueron tras el campeonato una vez concluida la lucha?. Ya hasta perdió la razón de ser este título.

LO MEJOR

3- Randy Orton y Matt Hardy

Aunque no tuvimos la esperada lucha en donde Matt Hardy podía ponerle las manos encima a Randy Orton, nos dieron en cambio un buen segmento recordándonos lo despiadado que Orton puede ser con sus rivales, al aplicarle un mayor castigo que hace una semana, lo cual ya podría significar el adiós definitivo de Matt Hardy. Una lástima que parece que no tenga amigos que lo defiendan…

Ahora, dado que Edge tampoco fue salvado hace varias semanas, no parecía tan necesario hacerlo acá, y más bien WWE está buscando despertar a ese «Asesino de leyendas» de cara a su inevitable encuentro contra Edge. Ya sin Hardy, seguramente Orton buscará una nueva víctima en siete días.

2- Ángel Garza y Bobby Lashley vs. Rusev y Humberto Carrillo

La mejor lucha de la noche, sin duda. No fue larga, pero sí entretenida, y la intervención de las mujeres no existió, por lo que no se afectó el flujo del encuentro.

Garza ya luce como una verdadera estrella, y Carrillo no luce nada mal tampoco, pero su primo parece aventajarlo por el hecho de su inglés fluido, que le permite dar buenos diálogos. Seguramente, la rivalidad entre Rusev y Lashley, al igual que la de Garza y Carrillo continuará en las próximas semanas, aunque ya se ha perdido el interés en la primera sinceramente. Sin embargo, Rusev sigue siendo muy querido a pesar de todo.

1- La división femenil rumbo a WrestleMania

A pesar de lo predecible de las luchas principales para la división femenil en WrestleMania 36, nadie quita la buena construcción que están teniendo estas rivalidades. Becky vs. Shayna y Charlotte vs. Ripley son las rivalidades que se han venido construyendo, y en cada programa las damas tienen la oportunidad de agregar algo adicional que contribuya a su desarrollo.

Lo único malo es que en el caso de Becky Lynch contra Shayna Baszler, resulta un total desperdicio la lucha de Elimination Chamber que sostendrán seis mujeres allí, mientras en paralelo se calienta más el ambiente entre Becky y Shayna, haciendo el resultado muy predecible para este 8 de marzo. Al menos, en el caso de Charlotte guardaron el suspenso hasta después de que Rhea Ripley ganara anoche.

A pesar de todo, las mujeres están llevando estas rivalidades con gran intensidad y se espera que esta suba en las próximas semanas antes de sus respectivos enfrentamientos en el Show de Shows.