WWE RAW 24 DE FEBRERO 2020 .— Después de haber destrozado a Edge y de haber vapuleado en dos ocasiones a Matt Hardy, el veleidoso Randy Orton busca ya a su siguiente víctima. En SÚPER LUCHAS ya hemos barajeado algunas opciones, pero podría ser cualquiera que no tenga el respaldo de un compañero de equipo o de una facción. Hagan sus apuestas, porque la víbora está suelta, y sale de cacería esta noche en Monday Night Raw, que se emite desde el Bell MTS Place, en Winnipeg, Manitopa, Canadá.

Y faltan tres días para el próximo gran evento de WWE, el Super ShowDown, donde Brock Lesnar defenderá el Campeonato WWE ante Ricochet. Y es por ello que Lesnar estará presente, quizá para asegurarse que su retador no llegue completo a Arabia Saudita.

También hay que esperar que Becky Lynch tenga una respuesta para el ataque vampiresco de Shayna Baszler. Aunque Baszler ya tiene un lugar en la Elimination Chamber, Becky seguramente querrá ajustar cuentas antes con Baszler antes de esperar a que se gane un lugar en WrestleMania.

