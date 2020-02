SMACKDOWN 21 DE FEBRERO 2020 .— A menos de una semana de Super ShowDown, la marca azul de WWE juega sus últimas piezas, y para ello contará con la presencia de Goldberg, a quien ahora sí veremos en la arena para hablar de su próxima lucha ante The Fiend, teniendo el Campeonato Universal en juego. ¿Aparecerá en escena el demoniaco rudo o se limitará a sus conocidos juegos mentales? Friday Night SmackDown se emite esta noche desde la Gila River Arena, en Glendale, Arizona.

Algo que quizá no sea tan interesante como la presencia de Goldberg, pero que seguramente atraerá a muchos aficionados, es el regreso de las gemelas Bella. Nikki y Brie son las invitadas para el segmento de esta noche de A Moment of Bliss, con Alexa Bliss y Nikki Cross. No se espera que inicien alguna rivalidad, toda vez que ambas anunciaron recientemente sus casi simultáneos embarazos.

También tendremos el duelo entre Carmella y Naomi, el cual definirá a la retadora de Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown. ¿Quién de las dos viajará a Arabia Saudita para el Super ShowDown?

Además, hay una lucha de cuatro contra cuatro programada para esta noche: Kofi Kingston y Big E se aliarán con los Uso para enfrentar a The Miz, John Morrison, Dolph Ziggler y Robert Roode.

SMACKDOWN 21 DE FEBRERO 2020 | La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro