La empresa estadounidense Game Changer Wrestling (GCW) tuvo un sanguinario regreso a Japón en el Tokyo Shin-Kiba 1st RING donde ofreció tres funciones «Live Fast, Die Young«, «Ready to Die» y «The Art of War«, y alternó con los elementos de empresas como BJW, Freedoms y BASARA.

Los choques resultaron interesantes, ya que varios de ellos fueron duelos individuales entre elementos de GCW contra gladiadores nipones.

Pero sin duda, la lucha estelar, que estelarizaron Masashi Takeda y Orin Veidt, resultó brutalmente sangrienta. Cuando Veidt estrelló una tabla con alambre sobre Takeda, éste sufrió heridas graves que causaron que el árbitro Yoshino terminara el partido. Takeda luego fue llevado a un hospital y se sometió a una cirugía de emergencia en el codo.

Takeda quedó fuera del resto de las funciones de GCW, porque le retiraron varios trozos de vidrio del codo. Los luchadores de GCW tuvieron un gran detalle con el y mediante un video, le desearon pronta recuperación, portando una lona con la imagen del «Crazy Kid».

Los resultados completos son

GCW «LIVE FAST, DIE YOUNG», 03.02.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 320 Espectadores

1. Toru Sugiura y Takashi Sasaki vencieron a KTB y Kikutaro (9:10)[/B] con la Over Easy de Sugiura sobre Kikutaro.

2. SHLAK derrotó a Matthew Justice (8:10) con un Suffocating Camel Clutch.

3. Alex Colon venció a Violento Jack (9:42) con un Fluorescent Lighttube-assisted Spanish Fly.

4. Yuji Okabayashi derrotó a Chris Dickinson (14:19) con la Golem Splash.

5. Death Match: Danny Havoc, Matt Tremont e Isami Kodaka vencieron a Drew Parker, Toshiyuki Sakuda y Jimmy Lloyd (10:37) con un Death Valley Bomb de Havoc sobre Parker.

6. Death Match: Orin Veidt derrotó a Masashi Takeda (10:32) por detención arbitral.

Al día siguiente las acciones subieron de intensidad, con la presentación del recio Masato Tanaka quien doblegó a Matthew Justice mostrando su gran calidad.

También presente, el internacional mexicano, Violento Jack, contribuyó para que su equipo (Toru Sugiura y Takashi Sasaki) salieran avantes contra SHLAK, Orin Veidt y Kenji Fukimoto.

La brutalidad se desató en el duelo en parejas entre Danny Havoc y Alex Colon derrotaron a Isami Kodaka y Toshiyuki Sakuda en una batalla donde usaron lámparas de tubo a discreción.

El gladiador de 1000 batallas, Ryuji Ito supo dominar al poderoso Matt Tremont, triunfo con el que cerró la segunda jornada.

Los resultados completos son

GCW «READY TO DIE», 04.02.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 320 Espectadores

0. Challenge Match: Kikutaro venció a Chinsuke Nakamura (4:18) con un Brainbuster.

1. Yuji Okabayashi y Shigehiro Irie derrotaron a Chris Dickinson y KTB (10:04) con la Golem Splash de Okabayashi sobre KTB.

2. Jimmy Lloyd venció a Drew Parker (5:59) con un Awful Waffle.

3. Death Match: Toru Sugiura, Violento Jack y Takashi Sasaki derrotaron a SHLAK, Orin Veidt y Kenji Fukimoto (11:59) con la Amatlan de Jack sobre Veidt.

4. Hardcore Match: Masato Tanaka venció a Matthew Justice (9:01) con un Chair-assisted Sliding D.

5. Death Match: Danny Havoc y Alex Colon derrotaron a Isami Kodaka y Toshiyuki Sakuda (9:21) con un Death Valley Bomb de Havoc sobre Kodaka.

6. Death Match: Ryuji Ito venció a Matt Tremont (12:26) con un Dragon Splash.

La tercera noche fue muy emocionante, con grandes encuentros que dejaron complacidos a los asistentes. La balanza estuvo a favor de la escuadra japonesa, con buenos resultados para Daisuke Sekimoto, Abby Kobayashi, Ryuji Ito, Toshiyuki Sakuda, Drew Parker. Pero el gran cierre llegó con la tercia de Freedoms (Isami Kodaka, Takashi Sasaki y Kenji Fukimoto) quienes superaron a Danny Havoc, Matt Tremont y Alex Colon con el salto suicida de Kodaka desde la cima de la giga escalera.

Finalizados los duelos, los integrantes de GCW agradecieron a los asistentes por su apoyo en las tres funciones que ofrecieron.

Los resultados completos son:

GCW «THE ART OF WAR», 05.02.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 320 Espectadores

1. GENTARO y Tomoya Hirata vencieron a Kikutaro y Shigeiro Irie (8:38) cuando GENTARO colocó espaldas planas a Kikutaro.

2. Toru Sugiura derrotó a KTB (6:47) con un Spanish Fly.

3. Daisuke Sekimoto venció a Chris Dickinson (13:58) con un German Suplex Hold.

4. Death Match: Ryuji Ito, Toshiyuki Sakuda y Drew Parker derrotaron a Jimmy Llyod, Matthew Juistice y Orin Veidt (8:43) con un Fluorescent Lighttube-assisted Dragon Splash.

5. Death Match: Abdullah Kobayashi venció a SHLAK (11:32) con un Diving Bakachinga Elbow Drop.

6. Death Match: Isami Kodaka, Takashi Sasaki y Kenji Fukimoto derrotaron a Danny Havoc, Matt Tremont y Alex Colon (11:31) con un Fluorescent Lighttube-assisted Giga Ladder Break de Kodaka sobre Havoc.