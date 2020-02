Zelina Vega es una luchadora y representante que podría hacer mucho más de lo que está haciendo, pero que lo que hace lo hace de maravilla. Andrade tiene mucho talento en los encordados pero no sabemos qué sería de él sin ella a su lado. Y lo mismo va para Ángel Garza, al menos ahora que se está presentando en Raw. Porque en su caso sí que tiene bastante más carisma que su compatriota. Pero ella es indispensable por ahora en las carreras de ambos en WWE. Aunque no estaría mal que en un futuro le dieran una verdadera oportunidad por su cuenta.

Si nos alejamos de la lucha libre, vemos también que Vega ha tenido sus experiencias en otra industria como la cinematográfica. Estrenó varias películas la década pasada, destacando por encima de todas Fighting with My Family, la película basada en la vida de Paige. En la misma, la representante del Campeón de Estados Unidos interpretó a AJ Lee, una de las más grandes rivales de la británica. Y fue durante la filmación cuando vivió uno de los mejores días de su vida, al lado de The Rock, entre otras superestrellas.

Respondiendo a una reciente publicación en Twitter que celebraba tres años desde aquel momento, Vega dijo esto:

One of the best days of my life. Thank you for always believing in me @TheRock https://t.co/AflhRFWlX2

