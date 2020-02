205 LIVE 21 DE FEBRERO 2020 .— La semana pasada hablamos de la gran rivalidad que sostienen Danny Burch y Oney Lorcan con The Brian Kendrick y Ariya Daivari, que ha sido de lo más interesante en fechas recientes dentro de la división de peso crucero de WWE. En el episodio anterior, los dos primeros vencieron a los Hermanos Singh y luego provocaron la derrota de Kendrick y Daivari ante Tony Nese y Mike Kanellis, así que el siguiente paso es una lucha sin descalificación. 205 Live se emite esta noche, después de Friday Night SmackDown, desde la Gila River Arena, en Glendale, Arizona.

Para completar la noche, tendremos una revancha. En el episodio del 31 de enero, el mexicano Raúl Mendoza fue derrotado por Joaquín Wilde, y ahora veremos a ambos chocar nuevamente sobre el cuadrilátero. ¿Podrá Mendoza igualar el marcador?

Esta lucha es la revancha de hace un mes, donde Wilde se llevó el triunfo.

Wilde y Mendoza empiezan con forcejeo. Ambos hombres intercambian ataques al brazo, hasta que Wilde conecta un rompequijadas y un poderoso codazo de espalda y Mendoza sale del ring por un momento.

Mendoza regresa al ring, pero es derribado por una llave lateral; sin embargo, el mexicano contraataca con un springboard dropkick y Wilde sale volando del ring. Mendoza vuela a través de la segunda cuerda y se zambulle con tope con giro sobre Wilde.

Ambos hombres están de vuelta en el ring. Wilde cierra las piernas de Mendoza y este usa su parte superior del cuerpo para agarrar la cuerda inferior y zafarse.

Wilde ve bloqueada su maniobra final, y luego Mendoza conecta una patada fuerte hacia la mandíbula de Wilde, y lo cubre para la cuenta de tres.

Raúl Mendoza es el vencedor en una buena, pero corta lucha.

