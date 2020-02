205 LIVE 14 DE FEBRERO 2020 .— Danny Burch y Oney Lorcan han creado una sólida mancuerna que parece haber inaugurado una división de parejas en la incipiente división de peso crucero de WWE. Porque aunque su rivalidad es con The Brian Kendrick y Ariya Daivari, están abiertos a nuevos retos, y esta noche enfrentarán a los Hermanos Singh en un combate que promete mucho. 205 Live se emite esta noche, después de Friday Night SmackDown, desde la Rogers Arena, de Vancouver, en British Columbia, Canadá.

Pero también veremos en acción a The Brian Kendrick y Ariya Daivari. Ellos tendrán un combate ante rivales por definir, y seguramente tendrán que cuidarse las espaldas de Burch y Lorcan, a quienes derrotaron por descalificación la semana pasada.

¿Qué más sorpresas nos traerá la marca violeta esta noche?

Los Singh Brothers toman el micrófono y se meten con el público canadiense vistiendo unas playeras de Hockey; sin embargo, antes que se pongan a bailar, Brurch y Lorcan ingresan y la acción empieza afuera del ring.

Lorcan es dominado rápidamente por los hermanos, quienes se combinan con rápidos relevos.

Samir consigue una cuenta de 2, y a pesar que Lorcan se libera del conteo, es sometido con un candado a la cabeza.

Finalmente, Lorcan escapa de Samir y cede el relevo a su compañero, quien empieza a conectar una serie de puñetazos para limpiar la casa.

A pesar de este dominio, los hermanos con base en artimañas logran dominar a Burch y conectan el Bollywood blast, pero Lorcan hace el salve. Lorcan, logra sacar a Sunil afuera del ring, saliéndose en el proceso.

Burch queda dentro con Samir, y le conecta un misile dropkick. Luego, cede el relevo a Lorcan y ambos se combinan para un Implant DDT y cuenta de 3.

Oney Lorcan y Danny Burch son los vencedores en un regular encuentro. Mucha ofensiva para los Singh Brothers.

This one goes out to all the hockey fans in Vancouver.@_StarDESTROYER & @strongstylebrit get the ☝️✌️3️⃣over @SinghBrosWWE! #205Live pic.twitter.com/D3Hft8c0YG

— WWE (@WWE) February 15, 2020