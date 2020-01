En los últimos días hemos estado descubriendo bastante más acerca de la relación de Nikki Bella con Artem Chigvintsev. Tanto acerca de cómo fue todo una vez se conocieron a cuando quedaron por primera vez e incluso qué pasó cuando despidieron al bailarín del programa Dancing With The Stars. Todo gracias a él, que ha estado haciendo algunas declaraciones interesantes también para los fans de WWE.

Pero la noticia bomba la acabamos de descubrir. Las dos Gemelas Bella la anunciaron en una entrevista con People: ¡están las dos embarazadas!

Nikki: «Ha sido una completa sorpresa. Me tomó una semana asumirlo en plan: ‘Oh, Dios mío, estoy embarazada’ . No estoy preparada».

Nikki y Artem se prometieron hace poco dando un gran paso adelante en su relación, pero no fue nada comparado con esto. En el caso de Brie Bella y Daniel Bryan, tendrán un segundo hijo.

Y también compartir algunas reacciones.

🍼 Congrats, @BellaTwins!!! 🍼

Nikki & Brie revealed to @people that they are BOTH pregnant! https://t.co/c7iCdBlQSn

— WWE (@WWE) January 29, 2020