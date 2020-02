Este lunes en la noche en Raw presenciamos una lucha entre los primos Ángel Garza y Humberto Carrillo por primera vez en la marca roja. Dado que ya se han enfrentado en varias ocasiones dentro de un ring de WWE, pudimos presenciar un buen encuentro entre ambos, hasta que finalmente Garza se llevó el triunfo.

Durante el programa, WWE anunció el regreso de Rey Mysterio a Raw para el próximo lunes, luego de que hace varias semanas Ángel Garza lo plantara con una Hammerlock DDT contra el concreto expuesto. La buena noticia, además de su regreso, es que no se trataba de algún tipo de suspensión como sugerían ciertos falsos rumores que circularon una vez que el «Maestro del 619» sufrió el referido ataque. Seguramente hicieron la analogía de lo ocurrido con Andrade una semana antes, pero ni WWE, ni ninguna fuente confiable mencionaron nada al respecto.

Another #WWE superstar has been suspend this rumor is indicating that Rey Mysterio has 30 days suspension but it doesn't make sense. pic.twitter.com/rWznhpB2mY

— ThePackWrestling (@ThePackWrestlin) February 4, 2020