WrestleMania 36 ahora está a poco más de seis semanas de distancia y, pese a que faltan por desarrollarse dos PPV previo al magno evento, parece que WWE tiene gran parte del cartel planeada y lista para ejecutarse en Tampa el próximo 5 de abril.

Drew McIntyre ganó la batalla campal varonil el domingo por la noche y anunció que desafiaría a Brock Lesnar por el Campeonato WWE en WrestleMania. El domingo pasado en NXT TakeOver: Porland, Charlotte Flair aceptó el reto de Rhea Ripley por el Campeonato Femenil NXT, cuando esta última la había retado días atras en Raw. Con ello, tenemos oficialmente dos encuentros anunciados para WrestleMania 36.

► Cartel de Wrestlemania 36 parece tomar forma

Además de los dos encuentros previos, habrá un tercero que se oficializará luego de Elimination Chamber cuando la ganadora de la lucha femenil en la cámara de la eliminación se enfrente a Becky Lynch por el Campeonato Femenil Raw en Wrestlemania 36.

Precisamente, de la lucha que sostendrán en Elimination Chamber, al parecer será Shayna Baszler la indicada para retar a Lynch en el Show de Shows. Así lo informa Dave Meltzer en su último boletín de Wrestling Observer Newsletter, quien también mencionó que Roman Reigns será el vencedor en la lucha de seis hombres dentro de la cámara de la eliminación.

«Obviamente, al menos que trabajen en un cambio en las historias, los planes serían que Roman Reigns y Shayna Baszler ganen sus respectivos encuentros. Como se dio a conocer la semana pasada, las seis personas en la lucha varonil no están confirmadas. La femenil tendrá a Baszler, Natalya, Ruby Riott, Asuka, Liv Morgan y Sarah Logan. Uno podría pensar que solo Baszler y Asuka tendrían posibilidades. En el lado de SmackDown, lo más probable es que sea Reigns.»

En cuanto a las otras luchas que podrían añadirse, el mismo boletín menciona que hay otras dos luchas que involucran a las superestrellas de tiempo parcial que actualmente están en los planes: John Cena vs. Elias y The Undertaker vs. AJ Styles.

«Para Wrestlemania, dos nuevos encuentros que involucran a leyendas de la compañía serán Undertaker vs. AJ Styles y John Cena vs. Elias.«

«La primera tiene sentido, ya que no hará daño a Styles perder con The Undertaker en la situación que actualmente se encuentra. Además, el podría ser, junto con Daniel Bryan, las mejores opciones para tener un mano a mano con Undertaker, quien tiene 54 años, pero se mueve como alguien de mayor edad, en este momento.»

«Cena vs. Elias no tiene sentido dado que recién hicieron el cambio de Elias al bando bueno. Ademas, no sería un encuentro relevante para Cena. Cena trabajó con Elias el año pasado, pero eso fue cuando este último era rudo.»

En relación al resto de superestrellas importantes de la compañía, el boletín indica que los casos de Seth Rollins, Daniel Bryan y Andrade todavía están en el aire.

«Con la mayoría de los estelares ya programados, las mayores interrogantes todavía son Seth Rollins y Daniel Bryan. Rollins está encaminado para un enfrentamiento contra Kevin Owens, ya sea en mano a mano o en una lucha de parejas. Andrade probablemente se enfrente mano a mano con Humberto Carrillo, pero eso ha tropezado debido la suspensión de Andrade. Con Bryan no se tiene claro el panorama en cuanto a su dirección, pero probablemente le estén dando a Sheamus un mayor impulso en SmackDown.»

Si bien ha sido costumbre que Triple H haya participado en las ediciones previas de Wrestlemania, parece que este año no formará parte del cartel del evento en Tampa. Similar situación ocurriría con Ronda Rousey y Goldberg, aunque en este último caso, no es una situación escrita en piedra.

«Triple H no está programado para luchar en el show, tampoco Goldberg ni Ronda Rousey. Todo estará sujeto a cambios ya que Vince McMahon puede decidir que Goldberg puede ser un mejor oponente para Roman Reigns para un evento como Wrestlemania, pero eso significaría echar abajo los planes que se estarían construyendo para Bray Wyatt contra Reigns.»

En relación a otras posibles luchas para el cartel de Wrestlemania 36, el boletín menciona que también está en pie la rumorada lucha entre Randy Orton contra Edge, al igual que una lucha por el Campeonato Femenil en parejas, la lucha por el Campeonato Femenil SmackDown y las batallas campales femenil y varonil.

Con todo lo confirmado y rumorado, al igual que algunas posibles especulaciones alrededor de otras superestrellas, el cartel de Wrestlemania 36 podría lucir de esta manera:

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Bray Wyatt (c) vs. Roman Reigns

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Sasha Banks

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Andraade (c) vs. Humberto Carrillo vs. Rey Mysterio vs. Ángel Garza

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE

Braun Strowman (c) vs. Daniel Bryan vs. Sheamus vs. King Corbin

John Cena vs. Elias

The Undertaker vs. AJ Styles

Edge vs. Randy Orton

Seth Rollins vs. Kevin Owens

Batalla Campal en memoria de André el Gigante

Batalla Campal femenil