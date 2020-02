Durante la lucha por el Campeonato femenil NXT que se desarrolló en NXT TakeOver: Portland, Bianca Belair se enfrentó a Rhea Ripley, donde esta última retuvo. Sin embargo, la australiana no tuvo mucho tiempo para celebrar, puesto que Charlotte Flair la atacó por detrás y anunció que acepta el reto de la Campeona NXT para enfrentarla en Wrestlemania 36, oficializándose el encuentro. Acto seguido, Flair arrojó a Belair, quien estaba afuera del ring, contra las escaleras metálicas.

► Charlotte Flair estuvo ausente en Monday Night Raw

El sábado pasado, Charlotte Flair anunció en su cuenta de Twitter que, por primera vez en casi cinco años, volverá a luchar en NXT este miércoles contra Bianca Belair, quien replicó momentos después por la misma vía, diciendo que la esperará ese día.

Sin embargo, los aficionados tendrán forzosamente que esperar hasta ese día para ver un nuevo capítulo en su rivalidad contra Rhea Ripley, ya que la diez veces Campeona no estuvo presente este lunes por la noche en Raw, lo cual es una situación poco habitual para alguien quien ha aparecido regularmente cada lunes.

De acuerdo a lo reportado por Figure Four Online, Charlotte Flair no estuvo presente este lunes en Raw debido al reciente fallecimiento de su abuelo materno, aunque no precisó cuándo se dio el triste suceso.

«Charlotte Flair no está en el programa de esta noche ya que su abuelo del lado de su madre falleció en los últimos días. Es por eso que ella no estuvo en el show de anoche en Brandon, Manitoba, después de hacer un trabajo promocional para el mismo.»

I love you Granddaddy ♥️ pic.twitter.com/xObqHGtiTV — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) February 23, 2020

«Te amo abuelito»

Desde luego, de parte de quienes formamos parte de SÚPER LUCHAS, le extendemos a Charlotte Flair y a su familia nuestras más sinceras condolencias por tan irreparable pérdida.