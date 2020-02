Este es el número de combates planeados para WrestleMania 36

Ni siquiera con más de seis horas de show principal, WWE consigue ofrecer la debida exposición a todos sus principales estrellas en «The Showcase of the Inmortals». Tal es la cantidad de talentos que tienen en nómina el gigante estadounidense, cuando ahora, en WrestleMania 36, se les sumarán algunos nombres de NXT, por si no era suficiente con Raw y SmackDown; ya por lo pronto, incluyendo en su cartel el Rhea Ripley contra Charlotte Flair por el cetro de la marca dorada.

Al respecto del cartel de la gran cita, en SÚPER LUCHAS venimos informando de las últimas novedades: desde que habrá seis luchas femeniles, pasando por el cambio de planes de los duelos Bray Wyatt vs. Roman Reigns y John Cena vs. Elias, o la presunta defensa del Campeonato Femenil de Parejas WWE.

Y hoy, Dave Meltzer, durante la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, desveló un nuevo dato: WWE planea actualmente 14 encuentros para «The Shows of Shows», sin detallar si esta cifra incluye el Pre-Show.

► WrestleMania 36 va cerrando filas

Intentaré pues, considerando que junto al Ripley-Flair únicamente Brock Lesnar vs. Drew McIntyre por el Campeonato WWE ha sido anunciado oficialmente, hacer un borrador del menú de WrestleMania 36. Dicho esto, supongo que Meltzer sólo hizo referencia a la cifra de luchas show principal, porque de lo contrario, un par de títulos quedarían fuera del evento.

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

CAMPEONATO UNIVERSAL

Bray Wyatt (c) vs. Roman Reigns

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Naomi

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS

The Kabuki Warriors (c) vs. ?

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL

Braun Strowman (c) vs. ?

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. ?

John Cena vs. ?

The Undertaker vs. AJ Styles

Edge vs. Randy Orton

Seth Rollins vs. Kevin Owens

Sasha Banks vs. Lacey Evans

Batalla Campal femenil de WrestleMania

(Pre-Show)

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Andrade (c) vs. Humberto Carrillo

Batalla Campal en memoria de André el Gigante

WrestleMania 36 emanará desde el Raymond James Stadium de Tampa (Florida) el 5 de abril, y para seguirla de cerca, nada mejor que estar al tanto de nuestra cobertura en directo, aquí en SÚPER LUCHAS.