NXT TAKEOVER: PORTLAND .— Este domingo se celebró otro especial de la marca amarilla, un nuevo TakeOver, el cual contó con una gran calidad en sus luchas, resultando ser uno de los mejores eventos de WWE que se han visto en mucho tiempo. Se destaca la aparición de Charlotte Flair, la coronación de los Broserweights como nuevos campeones en pareja y la traición de Gargano.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT TAKEOVER: PORTLAND

Para un evento tan bueno como este, realmente resulta difícil encontrar tres puntos negativos, pero reglas son reglas; así que les presentamos lo mejor y lo peor de NXT TakeOver: Portland, en orden descendente:

LO PEOR

3- Adam Cole vs. Tommaso Ciampa, muy largo

Esta lucha tiene muchos puntos positivos, y a primera vista puede ser bueno el cambio a rudo de Gargano después de su fracaso contra Balor más temprano; sin embargo, la situación entre Ciampa y Cole sigue de alguna manera inconclusa y eso deja la sensación de que fue ejecutado demasiado temprano.

En cuanto a la lucha en sí, en muchos sentidos, fue demasiado largo y al final, recordó un poco a las luchas de The Fiend, que resistía los movimentos finales de Seth Rollins como si fuera un tipo indestructible. Tal vez hubieron casos como el Last Shot que Cole conecta y que hace que Ciampa se ruede hacia afuera del ring, que fue bien ejecutado, pero resistir una movida final cada uno cuando estaban maltrechos y con más de 20 o 25 minutos disputados, no resultó muy bueno que digamos. Quizás con menos tiempo de lucha, hubiera resultado mucho mejor.

La interferencia de Undisputed Era era predecible, no así la de Gargano, lo cual hay que resaltar; pero en resumen, la lucha fue más larga de lo que debería, y parte de la culpa la tuvo la secuencia inicial que fue muy lenta. Si igual se iban a dar con todo, tranquilamente podían haber obviado los primeros cinco minutos del encuentro.

2- Rhea Ripley vs. Bianca Belair

Estas dos estaban en un lugar tan difícil, tanta grandeza ante ellas y una multitud fría para comenzar, debido al hecho de que la gente no parecía creer que Bianca Belair podía ganar esta; quizás en ese sentido, las apariciones de Ripley en Raw hicieron daño.

Para su crédito, se partieron el lomo y mostraron buena química en su lucha; no obstante, resultó ser la menos destacada de la noche. Ripley luce dominante, pero no ha mostrado la intensidad que tuvo cuando luchó contra Shayna Baszler en diciembre pasado, y tal vez eso es lo que pudo faltar aquí.

1- No apareció Killer Kross

OK, no podemos decir que WWE o alguien «engañó» o «ilusionó» a los fanáticos con una posible aparición de Killer Kross, porque no habían reportes que sugirieran tal cosa; sin embargo, en un evento que era algo predecible en sus resultados, el factor sorpresa de la aparición de alguien externo que recién firmó contrato con WWE y que de pronto hubiera encarado directamente a alguien como Keith Lee, hubiera sido la cereza en el pastel de este evento.

Sin embargo, como algún lector dijo en los comentarios, finalmente Killer Kross no es AJ Styles, así que su debut no tiene por qué ser así de majestuoso. Quizá termine debutando en un evento sin televisión perdiendo con Raúl Mendoza.

LO MEJOR

3- Dakota Kai vs. Tegan Nox

La lucha callejera tuvo un gran comienzo que encaja perfectamente con la rivalidad. Luego de la acción gratuita, el combate comenzó con gran intensidad y dispuestas a dejarlo todo.

Hubo un buen uso de la estipulación, hubo emoción y ambas brindaron una historia bien contada, inclusive las dudas que tuvo Tegan Nox en varios pasajes del encuentro, como si recordara el tiempo en que eran mejores amigas. Esas dudas fueron las que hicieron que no ganara, pese a demostrar superioridad.

Sobre el final, considerando que Tegan Nox ha tenido de su lado a Candice LeRae y Mia Yim, era necesaria una aliada para Dakota Kai y era el encuentro preciso para su aparición. Tal vez el momento del impacto de Nox sobre la mesa en la secuencia final fue un momento preocupante (ya que se supone que debió romperse la mesa), pero no dejó de ser un gran encuentro entre estas dos.

2- Keith Lee vs. Dominik Dijakovic

Este fue una lucha para abrir el show que fue absolutamente grandiosa, con grandes movimientos, atletismo salvaje de ambos, algunos conteos que añadieron suspenso y una multitud que estuvo entregado en todo momento.

Este fue otro combatazo en su historial personal entre ambos, y finalmente ambos tuvieron su oportunidad de brillar en un combate individual en un TakeOver, aunque el final pudo ser un tanto mejor. El único problema de este combate es que no fue el que se robó la noche como e proyectaba, porque hubo uno mejor.

1- The Undisputed Era vs. Broserweights

Riddle y Dunne continúan asombrando al mundo, y la pareja de The Undisputed Era volvió a cumplir en un evento TakeOver, e hicieron un excelente trabajo tratando de hacer que los Broserweights fallaran, lo que llevó a una gran secuencia de cierre, con algunas caídas cerca de concretarse y muy bien ejecutadas que mantuvieron a la multitud encendida.

Hubo muchas cosas innovadoras combinadas con una base de lucha de parejas al estilo clásico, algo que Fish y O’Reilly hacen muy bien. Este fue un encuentro absolutamente tremendo con los cuatro dándolo todo como se esperaba. Fue la mejor lucha de la noche.