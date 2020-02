Big Show ya no está tan activo como antaño pero este año volvió a los encordados en un par de ocasiones por primera vez desde finales de 2018 y se siente lo suficientemente bien como para continuar esta aventura luego de superar una dura etapa. Inclusive, «El atleta más grande del mundo» espera seguir estado en un nivel competitivo y activo dentro del ring para poder tener alguna lucha en WrestleMania 36,

► La crítica de Big Show al vestidor actual

El elenco de WWE tiene una amplia variedad de Superestrellas que han pasado por diversos ámbitos de la vida, lo que posiblemente podría provocar que los ánimos se suban de tono y se produzcan disputas tras bastidores que vaya más allá de sus personajes. Sin embargo, ese puede no ser el caso, según la leyenda de WWE Big Show.

Durante su entrevista con el miembro del Salón de la Fama de la WWE Stone Cold Steve Austin, en The Broken Skull Sessions, Big Show reveló lo que está mal en el vestuario actual de la WWE:

“La gente está muy cómoda y muy feliz de estar trabajando allí. Vince te dirá a ti mismo: ‘si no eres agresivo, nunca lograrás nada en este negocio’. Quiero ver esa agresividad. No digo que seas un idiota en el vestuario. Quiero ver a alguien que se ponga de pie, haga negocios y tenga ese impulso que, si tiene que comer a través de alguien, está bien. No todos somos amigos. Estamos aquí para ganar dinero«.

Sin embargo, Big Show reveló que él ve un cambio, especialmente con una superestrella como Drew McIntyre, el ganador de la campal varonil en Royal Rumble 2020. También dijo que quiere ver que Big E de The New Day sea un poco más «agresivo».

Aún no sabemos cuándo «El atleta más grande del mundo» hará una nueva aparición en televisión, luego de que lo viéramos por última vez en la primera «pelea de puñetazos» el 13 de enero pasado.