3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (21 de febrero 2020)

SMACKDOWN 21 DE FEBRERO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, donde se ha programado otra lucha para Super ShowDown 2020, una vez que Naomi derrotó a Carmella para situarse como la retadora de Bayley. También presenciamos el primer cara a cara entre Goldberg y The Fiend, quienes se enfrentarán en el referido PPV.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

Si bien la historia entre Otis y Mandy Rose difiere (y bastante) de lo que vemos en Raw con Rusev, Lana y Bobby Lashley, al menos se asemejan en la poca consistencia que existe.

Hasta hace una semana, Ziggler estaba «borrado del mapa» con un par de apariciones nada más, y aparentemente luego de echar a perder el pastel hecho a mano por la mamá de Otis, parecía que no volvería a aparecer en esta historia, y de repente, ya lo tenemos por segunda semana consecutiva, pero con un seguimiento muy tibio por parte del resto de protagonistas de la misma.

En este punto, no solo nos referiremos al segmento de Otis y Mandy, sino también lo que ocurre con Sheamus, quien luego de destrozar a Apollo Crews y Shorty G, es vuelto a poner en la «nevera» haciéndole perder el «momentum». Debe recordarnos un poco a Aleister Black en ese sentido.

"The time has come to exterminate every last rat in that locker room."#SmackDown @WWESheamus pic.twitter.com/g8ne2Gi0rI

