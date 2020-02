3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (19 de febrero 2020)

Este miércoles se celebró un nuevo episodio de Dynamite, donde continúan las rivalidades de cara al siguiente PPV, Revolution, programándose nuevos encuentros, y donde tuvimos un interesante evento estelar cuando se desarrolló la primera lucha en jaula en la historia de la compañía.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 19 DE FEBRERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Britt Baker perdió momentum

Durante las últimas semanas, Baker tuvo apariciones destacadas en el micrófono, mostrando su lado rudo y metiéndose con todo el mundo. Este miércoles, tuvo una participación limitada en los comentarios, pero no tuvo mayor impacto.

Incluso, luego de la lucha que sostuvieron Kris Statlander y Shanna, apareció la Campeona Nyla Rose, y ni siquiera apareció Baker. Seguramente «no está lista» para ser campeona, aunque en esta nueva faceta de ruda podríamos tener un reinado interesante.

En cambio, parece que su siguiente rival será Shanna, a quien atacó y le aplicó un Curb Stomp en un segmento tras bastidores que no fue televisado (aunque debió), a la vez que tuvimos un tibio reto de Swole y Statlander por el Campeonato de Rose.

2- Lucha de jaula con reglas de WWE

La lucha Cody contra Wardlow fue buena y lo analizaremos en la siguiente sección; sin embargo, parecía que también se podía ganar saliéndose por la puerta, cuya regla fue inventada por WWE para la lucha entre Hulk Hogan y King Kong Bundy en Wrestlemania 2, cuando este último no hubiera podido escalar la reja.

Desde ese entonces, es una regla absurda, pero que existe; y en el caso de AEW, no debió implementarla con las mismas reglas, desaprovechando una oportunidad inmejorable de darle una variación a la versión WWE de la jaula de acero; por ejemplo, que sea permitido salirse por la puerta, pero no para ganar, sino para buscar algunos artefactos que puedan introducirse en el ring.

1- Jeff Cobb debutó con derrota

La lucha fue buena, aunque en realidad era poco probable que Moxley perdiera, teniendo una lucha titular en menos de 10 días. Cobb dominó durante gran parte del encuentro, y si The Inner Circle iba a interferir, lo mejor hubiera sido que entraran antes y provocaran cualquier cosa para protegerlos a ambos de una derrota limpia.

Precisamente, con la derrota limpia de Cobb a manos de Moxley (aunque se trate de la estrella con mayor impulso en la compañía actualmente), le resta lo «especial» de su debut en AEW.

LO MEJOR

3- Cody vs. Wardlow

La lucha fue muy bien desarrollada. Wardlow, a pesar de perder, lució bien y mostró al público de AEW de qué está hecho; Cody, en cambio, fue exprimido al máximo para poder ganar.

La lucha contó una buena historia y tuvo un final épico para ser la primera lucha dentro de una jaula de acero de la compañía. Cody fue masacrado y ensangrentado y ahora ha superado con creces las estipulaciones de MJF, a quien tendrá la oportunidad de ponerle las manos encima en Revolution.

2- La lucha por el Campeonato Mundial de Parejas AEW

Esta fue una gran lucha que tranquilamente pudo (y debió) realizarse en un PPV. El encuentro fue genial y los cuatro hicieron un buen trabajo desde el principio, la apertura fue lenta, pero luego mostraron todo el arsenal a su disposición, con una lucha de alto octanaje y algunas caídas de casi tres segundos. De hecho, el nivel de la lucha fue asombroso y cualquiera podía ganarlo.

La retención del título por parte de la pareja campeona nos dará en Revolution el encuentro que han estado provocando durante semanas. Todos participaron, fue una buena combinación de lucha deportiva moderna de y una historia realmente interesante. Fue una de las mejores luchas mostradas en AEW hasta ahora.

1- Campal de parejas

A pesar de que en una batalla campal predomina el desorden, AEW logró contar varias historias aquí: Dark Order vs. SCU, Young Bucks vs. Santana y Ortiz, Best Friends vs. The Butcher & The Blade, por citar las más importantes, y que desembocarán en varios encuentros durante las siguientes semanas. El público estuvo muy metido y hubo acción de inicio a fin, dándole sentido a cada eliminación.

La victoria de los Young Bucks, que algunos pueden cuestionar, deja abierta la puerta para continuar la historia que han tenido con el resto de miembros de The Elite, específicamente Adam Page, de quien se piensa que los va a traicionar algún día. Veremos lo que pueda suceder en Revolution.