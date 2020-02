Hace una semana, Shayna Baszler comenzó su historia con Becky Lynch cuando apareció en Raw luego de que esta última derrotara a Asuka por el Campeonato Femenil Raw, para morderle el cuello a la actual monarca de la marca roja, al más puro estilo de la leyenda de la década de los 60 y 70, Freddie Blasie.

En el último Monday Night Raw, los fans se sorprendieron cuando Shayna Baszler y Becky Lynch tuvieron un careo desde el Titantron, ya que la Superestrella de NXT dijo algo que le valió ser censurada por WWE.

► Shayna Baszler y Becky Lynch, enfrentadas en redes sociales

Lo curioso del asunto, es que se está calentando la rivalidad entre Shayna Baszler y Becky Lynch, cuando la dos veces Campeona NXT todavía tiene que pasar por una aduana previa, Elimination Chamber 2020, la cual ya fue anunciada junto a otras cinco participantes para la lucha que sostendrán al interior de la cámara de la eliminación, cuya ganadora será la que rete a Lynch por el Campeonato Femenil Raw en Wrestlemania 36.

El asunto no termina allí, ya que la campeona Raw, Becky Lynch, ha transformado su página de Twitter en un gran troleo sobre Shayna Baszler. The Man cambió la captura de pantalla de su perfil, con un nuevo gráfico del encabezado de su cuenta que incluye una foto de The Queen of Spades y dice: «BUENA SUERTE EN LA CÁMARA KWEEN (DE ESPADAS)»

Lynch también cambió su foto de perfil a una foto de Baszler atacándola desde atrás con Kirifuda Clutch en Raw. Su ubicación cambió a «Totalmente detrás de mi Shayna» y su biografía también cambió y ahora tiene la siguiente descripción: «Solo una chica / hombre normal OBSESIONADA a la reina de espadas, incluso si no sé lo que realmente significa.»

Las burlas en el Twitter entre ambas continuaron, a partir de una publicación hecha por WWE, cuando consultó a la fanaticada sobre quién vencerá en la lucha femenil de seis personas en Elimination Chamber 2020.

«¿Quién se ganará el derecho a enfrentarse a Becky Lynch en Wrestlemania?»

Shayna Baszler y Becky Lynch concordaron en la victoria de la ex Campeona NXT, pero de un modo muy distinto entre ellas.

It’s already my right. This is just to let everyone else know. https://t.co/Eata05C37R — Shayna Baszler (@QoSBaszler) February 20, 2020

«Ya tengo ese derecho. Esto es solo para que todas las demás sepan.»

Lynch respondió al último tuit de Baszler y luego envió un segundo acompañado de un video, continuando su mofa sobre su presumible rival.

ZOMG. Ur power!!!❤️❤️❤️ — The Man (@BeckyLynchWWE) February 21, 2020

«ZOh mi Dios. ¡¡¡Tu poder!!!»

«YO ACOSO»

Como hemos señalado previamente, existen informes que WWE planea el enfrentamiento entre Shayna Baszler y Becky Lynch con el Campeonato de esta última en juego para el Show de Shows el 5 de abril próximo en Tampa, Florida.