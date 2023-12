2024, año con sabor europeo para la lucha libre

Sin que 2023 haya dicho su última palabra, pues restan algunas citas destacables (RevPro Uprising, el 23 aniversario de wXw o RCW Season Finale), estos últimos 11 meses han sido memorables para el aficionado del viejo continente.

Pero 2024 espera serlo aún más si cabe.

► Una parada ya obligatoria

¿Y qué hará que la apuesta se eleve? Pues que nunca antes en la historia tres grandes eventos producidos por las dos empresas luchísticas más grandes del mundo se programan con sede en Europa.

Primeramente, por cercanía en el tiempo y evidente notoriedad, debemos hablar de Backlash France. Previsto para el 4 de mayo desde la LDLC Arena de Décines-Charpieu (comuna perteneciente al área metropolitana de la ciudad de Lyon), será la primera vez que WWE celebre un evento premium en el país galo.

Sobra decir, ya apuntado aquí, que Backlash France atraerá miradas hacia la escena local. Resaltado aquí, Rixe Catch y Banger Zone Wrestling (antes BodyZoï Wrestling) unirán fuerzas ese mismo 4 de mayo en Lyon para ofrecer un show horas antes de dicho «PLE» de WWE. Véase, habrá «Backlash Weekend», pues otras casas seguramente se sumen; tal vez Association les Professionnels du Catch, International Catch Wrestling Alliance, Catch As Catch Can, Heritage Catch Pro…

BREAKING: #WWEBacklash France will be the first-ever WWE Premium Live Event to be held in France, emanating from @LDLC_Arena in Lyon-Decines on Saturday, May 4, 2024! 🇫🇷



Register now for an exclusive #SmackDown + #WWEBacklash combo presale opportunity ➡️ https://t.co/qTrYn4qPnR pic.twitter.com/YERYEQqz5Q — WWE (@WWE) November 16, 2023

Luego avanzaríamos hasta agosto, mes clave. El día 25 hay en agenda segunda entrega del show con mayúsculas del 2023, AEW All In, y otra vez desde el Wembley Stadium. Por ahora, ha despachado más de 36 mil boletos sin ningún combate en su cartel, aunque hay rumores sobre un último combate para Bryan Danielson antes de dejar de competir a tiempo completo, más allá de que seguramente Will Ospreay tenga gran protagonismo allí.

Y Londres volverá a gozar de su propio fin de semana luchístico. RevPro ya ha confirmado un nuevo gran show de factura propia antes de All In desde la Copper Box Arena, que aunque sin detalles concretos de momento, es de suponer celebre sus 12 años de vida y presente un cartel muy atractivo; considerando la calidad de lo visto este pasado 26 de agosto.

RevPro, claro está, no será la única compañía que mueva ficha y aproveche la celebración de All In en Londres. A falta de anuncios por el momento, deberían sumarse PROGRESS, EVE y seguramente otras promotoras foráneas, como sucedió este año con DEFY y Gatoh Move.

Don't miss out on one of the biggest events of the year when #AEW returns to @WembleyStadium for #AEWAllIn on Sunday, August 25th 2024!



Tickets are ON SALE NOW from £30 All-In!

🎟 https://t.co/r5aFwvDsAU pic.twitter.com/qsxvmE62DL — All Elite Wrestling (@AEW) December 9, 2023

Hablando de RevPro, también pretende estar una semana después en el tercer gran fin de semana luchístico que vivirá Europa, cuando WWE haga otro «first time ever» y realice Bash In Berlin el 31 de agosto, desde la Mercedes-Benz Arena de la capital germana, luego de años en los que este panorama merecía vivir un evento de grandes proporciones, recordando el último precedente, WCW Millennium Final, hace casi un cuarto de siglo. Sumado a esto, WWE emitirá desde Berlín el día previo su edición semanal de Friday Night SmackDown.

Junto a German Wrestling Federation (GWF), prestigiosa socia local, RevPro producirá Double Impact, velada de dos jornadas (30 y 31 de agosto), conjuntando, pues un particular «Bash In Berlin Weekend» que se ampliará presumiblemente con funciones por parte de wXw y otras casas locales y foráneas, cual (segundo) fin de semana europeo de WrestleMania.

Tickets sichern 👉 https://t.co/HMSHsfClKw



Es ist soweit! Für alle, die sich registriert haben, sind Kombi-Tickets für #SmackDown und Bash in Berlin ab sofort im Vorverkauf! Checkt euer E-Mail-Postfach für das Passwort! Viel Erfolg! 🤩🇩🇪 pic.twitter.com/x0EplnXBwJ — WWE Deutschland (@WWEDeutschland) November 28, 2023

Todo esto es una mera previa, aún muy lejana. Obviando la (un tanto remota) posibilidad de que WWE anuncie otro evento premium para Europa, no hay que descartar, por ejemplo, nueva gira de Impact Wrestling alrededor de las islas británicas, cuarta entrega de NJPW Royal Quest o, por qué no, un show propio del CMLL al estilo de Fantastica Mania UK. Mientras, la escena española luce a las puertas de un salto de calidad.

En definitiva, 2024 supondrá la confirmación de que Europa es un destino insoslayable.

► Los talentos europeos, elevando el nivel

Ahora dejo de lado las empresas y me centro en nombres concretos. Caigo en la reiteración, porque este autor elaboró artículo ad hoc el pasado marzo, pero nada de lo que comentamos ocurriría en buena parte por el impulso de los talentos europeos que hacen tan atractiva la lucha libre actual.

Hablo de Will Ospreay, quien podría coronarse Campeón Mundial AEW en All In London, ya como «All Elite» bajo contrato a pleno rendimiento.

Hablo de Jamie Hayter, gladiadora que habría vuelto de su lesión para dicho PPV en el Estadio de Wembley, luego de perderse la entrega del presente año.

Hablo de Gunther, del que se prevé bastante protagonismo en Bash In Berlin, territorio que conoce muy bien.

Hablo de Ilja Dragunov, hoy Campeón NXT, aunque el próximo agosto quizás ya Superestrella de Raw o SmackDown, considerando su calidad.

Hablo de Zack Sabre Jr., quien, una vez Ospreay deje de competir regularmente para NJPW, debería ser sin discusión el «top gaijin» de NJPW.

Hablo de Leon Slater, reciente fichaje de Impact Wrestling (en 2024 otra vez TNA), cuyo futuro allí luce muy prometedor, con apenas 19 años.

Hablo de Michael Oku, agente libre vinculado a RevPro, que dentro de poco podría dejar de serlo y firmar contrato con alguna empresa «mainstream».



Dejo muchos nombres sin mencionar, de los que espero den qué hablar por sí mismos en 2024 como para no tener que resaltarlos.