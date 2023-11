¿Se coronará Will Ospreay Campeón Mundial AEW en All In 2024?

Unas palabras de Will Ospreay apenas 72 horas después de AEW All In resultan hoy una evidencia clara de su devenir.

The gratitude I have for you all that have followed my career throughout this crazy journey is genuinely overwhelming. Last night you & AEW truly changed my life.

Honoured not only to represent my family, NJPW but represent British wrestling at Wembley Stadium.

Thank you so much. pic.twitter.com/7hVGREr3xk — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) August 28, 2023

«La gratitud que siento por todos ustedes que han seguido mi carrera a lo largo de este increíble viaje es realmente abrumadora. Anoche, ustedes y AEW realmente cambiaron mi vida. Es un honor no solo representar a mi familia y a NJPW, sino también ser un representante de la lucha libre británica en el estadio de Wembley. Muchas gracias».

Revelado durante el reciente Full Gear, Ospreay es «All Elite». Y no tardó el británico en avisar que formará parte del cartel de la segunda entrega de All In, a celebrarse el 25 de agosto del próximo año, otra vez desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra).

► El día de grande de Will Ospreay (parte 2)

Como informamos, Ospreay no pasará a competir para AEW hasta que concluya su actual acuerdo con NJPW, en febrero (Revolution sería su primer PPV). Pero vía redes sociales, «The Assassin» ya promociona All In 2024. Concretamente, el registro de su preventa de boletos, que concluyó ayer.

Pre-registration for #AEWAllIn London 2024 tickets closes at 5pm GMT TODAY to prep for this Monday’s presale.



Register here: https://t.co/qoL5rHkC3q pic.twitter.com/L0y8M4ydFK — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) November 24, 2023

Mucho se debate sobre si AEW supone la elección idónea para Ospreay, y un servidor dio argumentos a favor mediante reciente artículo.

La pregunta es hasta qué punto recibirá un impulso. Para All In 2024, Ospreay ya ejercerá plenamente como luchador de la empresa comandada por Tony Khan, y todo este «hype» concedido al PPV hace pensar en que algo importante hay planeado allí para el líder de United Empire.

Ospreay pudo derrotar el pasado agosto a uno de sus ídolos luchísticos, Chris Jericho, cuando todavía no tenía contrato con AEW, y la lógica dicta que ya con contrato, se eleve la enjundia de su implicación. Tal vez un año después, Ospreay conquiste su primer título bajo los focos de AEW, aunque sería muy aventurado decir que se coronará máximo monarca, como algunos seguidores apuntan.

Actualmente, existe una particular incertidumbre sobre el reinado de MJF, en base al posible final de su estancia en AEW cuando expire su contrato; si bien se reporta que el «Better Than You» renovó. Veremos quién llega a All In 2024 como Campeón Mundial AEW y si Ospreay se sitúa por entonces como retador.