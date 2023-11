Booker T: «WWE no vende lucha libre»

Resulta interesante pararse a analizar el producto actual de WWE. Si por una parte cuenta con luchadores, como Gunther, que han elevado el factor «in-ring» a niveles inéditos, por otra, su escena estelar sigue siendo cosa de Roman Reigns y la telenovela samoana que lleva ya demasiadas temporadas en antena.

Pero nunca es demasiado para WWE mientras la fórmula funcione. Y le lleva funcionando ya varias décadas, antes de Reigns, con una promoción del «sports entertainment» en pos de diferenciarse de la lucha libre profesional que el resto de promotoras ofrecen, pero que al fin y al cabo, son la misma cosa.

Comentando en el podcast ‘Hall of Fame’ la posibilidad de que WWE haga un importante fichaje como respuesta a la contratación de Will Ospreay por parte de AEW y la presunta renovación de MJF, Booker T deja esta curiosa reflexión.

«Pienso que WWE, ahora mismo, los talentos de WWE, creo que tenemos suficientes buenos talentos para ir por nuestra cuenta y competir contra cualquier compañía de lucha libre del mundo. A ver, podría equivocarme. Podría equivocarme, pero no creo que WWE venda combates de lucha libre. Creo que no. A ver, los combates son un medio. Es el premio, pero no creo que WWE realmente venda lucha libre. WWE vende entretenimiento cada semana y con suerte, alguien espabile y se dé cuenta que así es el negocio del entretenimiento».