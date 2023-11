MJF habría renovado con AEW

Con MJF siempre ha sido difícil considerar hasta qué punto habla el personaje y no la persona, y en estos momentos, cerca ya del final de su contrato, esto le está siendo muy útil a AEW.

Dentro del vídeo de introducción de Full Gear, la empresa vendió el escenario de un Jay White como nuevo máximo monarca al final del show, pero el neozelandés no pudo ganarle a un MJF lesionado, quien tuvo, eso sí, el apoyo de Adam Cole para de nuevo hacer uso de su característico anillo Dynamite Diamond.

El próximo mes llega Worlds End y concluye el actual acuerdo entre MJF y AEW. Y leyendo el título del PPV, sobra decir que la casa Élite volverá a vender el final del reinado del «Better Than You»; entre declaraciones del gladiador asegurando que el dinero es su prioridad. Claro guiño hacia WWE.

Hoy, Haus of Wrestling, de alguna manera, mina la expectación hacia Worlds End con esta «exclusiva».

Cabe no tomar como definitivo lo expuesto en el reporte, pues sólo podrá asegurarse la permanencia de MJF si el producto de Tony Khan anuncia su renovación de forma oficial. Y aunque esta ya se haya producido, evitará desvelarlo antes de Worlds End, cuyo intríngulis parece girará en torno a MJF, como sucedió con Full Gear.

AEW comenzaría el 2024 arrojando un mensaje de confianza en su guerra contra WWE. Primero The Elite, y luego MJF, AEW sin duda se apuntaría gran tanto, tras la firma, además, de Will Ospreay.

I’m not leaving Los Angeles without my Title.



365. Let’s get it. #Betterthanyou pic.twitter.com/Z3iaLCb6lB