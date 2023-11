¿Qué es lo que más extraña The Rock en WWE?

The Rock es una de las estrellas más grandes e influyentes en el negocio de la lucha libre profesional. Puede que ya esté retirado, pero los fanáticos no lo han olvidado, e incluso fue muy bien recibido cuando hace un par de meses hizo una aparición especial y sorpresiva en un episodio de SmackDown junto a Pat McAfee.

► The Rock extraña la camaradería dentro de la WWE

The Great One no ha luchado desde hace varios años, siendo su rivalidad con John Cena en dos WrestleManias consecutivos la última vez que los fanáticos lo vieron competir en un ring (sin contar cuando derrotó a Erick Rowan en apenas seis segundos en WrestleMania 32). Desde entonces, ha estado 100% concentrado en su carrera como actor de cine, donde también ha tenido un gran éxito.

Durante una entrevista reciente en The Joe Rogan Experience, The Rock habló sobre su regreso en Friday Night Smackdown hace un par de meses y confesó que extrañaba su vida cuando iba de gira durante su tiempo en la WWE, especialmente la camaradería.

“Les dije esto a algunos de los chicos, extraño ese tipo de cosas porque ha pasado un tiempo desde que entrené con los chicos. Cuando yo luchaba, todos trabajábamos juntos porque viajábamos juntos todas las noches e íbamos al mismo gimnasio todos los días en diferentes ciudades. Pero extraño eso, esa camaradería”.

Si bien The Rock hizo una aparición en WWE por primera vez desde el 2019 y se rumoraba acerca de una eventual presencia en WrestleMania 40, lo cierto es que resulta un tanto difícil que suceda, ya que tras la conclusión de la huelga de escritores en Hollywood, seguramente tendrá que recuperar algo del tiempo «perdido» en la pantalla grande, a la cual está dedicado por completo.