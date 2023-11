MJF: «Will Ospreay es bueno, pero no es como yo»

Will Ospreay acaba de unirse a AEW de manera definitiva mientras que MJF es el Campeón Mundial, así que seguro que muchos están soñando con que inicien una rivalidad que los lleve a enfrentarse por el título en un gran evento. No obstante, es posible que eso nunca suceda.

Cabe mencionarse que The Aerial Assassin no comenzará a trabajar a tiempo completo como All Elite hasta después de Wrestle Kingdom 18 -estará en el camino hacia Revolution 2024- y entonces el Better Than You podría estar en otra empresa tras el fin de su contrato.

► MJF habla de Will Ospreay

Veremos qué más novedades tenemos sobre ambos próximamente. Antes, nos detenemos en la reciente entrevista de Maxwell Jacob Friedman con Sports Illustrated pues en ella le preguntaron por su nuevo compañero de vestidor. Primero, The Devil quiso poner en claro que no está a su nivel.

«Will es genial, pero no es el paquete completo. ¡Yo lo soy! Lo aterrador es que aún no he alcanzado mi límite. Afortunadamente para Will, no ha tenido que subir al ring conmigo. Si nunca lo hace, seguirá siendo afortunado.»

Y después comentó esto acerca de un posible combate:

«En cuanto a Will Ospreay, ese tipo es, como dirían sus seguidores, un idiota. Me gustaría que se mantenga muy lejos de mí.»

Y podemos realizar otras dos especulaciones. La primera es que podríamos valorar que Will Ospreay sería un buen sustituto de MJF si este finalmente abandona AEW. Salvando las distancias, claro, pues los combates serían mejores pero no los segmentos. La segunda es que puede que la llegada de Ospreay a AEW juegue un papel en la renovación del Campeón Mundial.