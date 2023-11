Haciendo referencia a su compañero de vestidor, antes conocido como Pentagón Jr., Darby Allin podría llamarse Darby El Zero M. Cuando se trata de otros luchadores tenemos que irnos a ocasiones especiales, a tal o cual evento, a aquel momento, pero con él no tenemos nada más que mirar a su combate este pasado sábado en Full Gear 2023, donde él, Adam Copeland y Sting vencieron a Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne.

► Adam Copeland aconsejó a Darby Allin

Y precisamente Copeland intentó aconsejar a Allin -según comparte en una reciente entrevista con Adrián Hernández- con respecto a tomar los riesgos que toma cada vez que entra al cuadrilátero. Sin embargo, el exCampeón TNT no tiene pedal de freno, solo sabe acelerar.

«Así que aquí está la situación, le dije que se calmara. Le dije que no quería ser uno de esos tipos que dice, ‘En mis tiempos’. Él me dice, ‘En tus tiempos, saltaste de cabeza a través de una mesa en llamas’. Yo le digo, sí, está eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir? Lo entiendo. Él es claramente su propia cosa. Su propia cosa es realmente genial.

«A veces, no puedes tratar de detener eso. Simplemente tiene que suceder. Él es solo uno de esos chicos. Pronto va a subir al Everest, y nunca ha escalado montañas antes. ¿Quién hace eso? Bueno, Darby lo hace. Me di cuenta de que eso es simplemente él. Si hay un lema que necesito para él, es ‘Oh, Darby hace eso’. Me encanta eso acerca de él».

Veremos qué sigue para los dos luchadores en AEW. Es de suponer que Adam Copeland continuará persiguiendo a Christian Cage -¿podrían enfrentarse mano a mano en Worlds End?- y que Darby Allin continuará al lado de Sting. A ver qué pasa con ellos esta semana.