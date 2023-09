“Ese ha sido todo mi modus operandi desde que comenzó AEW. Por eso es tan importante para mí reunirme con tipos como [Travis] Pastrana [quien estaba con él cuando saltó con su auto sobre su casa] y hacer que las cosas sucedan. Hacer cosas que ningún luchador haya hecho antes. Lo que voy a hacer el próximo año que ningún luchador ha hecho antes es escalar el Monte Everest. Lo escuchaste aquí primero“. Meses atrás, Darby Allin dio a conocer que quiere subir el Everest en 2024.

► La subida al Everest

Más recientemente, en una entrevista con Steve Migs. el luchador de AEW da muchos más detalles:

«Si soy el conejillo de indias para hacer cosas locas y llamar la atención sobre la empresa, déjame ser ese tipo. Por eso quiero escalar el Monte Everest. Quiero ser el primer luchador en alcanzar la cima del Monte Everest. Quiero ser el primer luchador en ir al espacio. Hacerlo todo. Para mí, siento que muchas personas en la lucha libre dicen, ‘¿Cuál es tu personaje?’ ‘No le tengo miedo a nada. Soy un tipo malo y grande.’ En la vida real son como, ‘No me lastimes.’ En verdad, no tengo miedo y estoy completamente en paz si muero en el Monte Everest. Por eso digo, ‘Déjame hacerlo. Déjame dejar huella en la historia.’ Siento que solo podemos hacer tanto dentro de los confines de un espectáculo de lucha libre. Estoy pensando fuera de la caja. ¿Cómo podemos generar más atención inesperada para las personas que no ven lucha libre? Si ves en las noticias, ‘luchador profesional escala el Monte Everest’«.

Habla de si está entrenando para la travesía:

«En octubre viajo a Suiza para entrenar. En noviembre, estaré en China. En febrero, me dirigiré a Nueva Zelanda, y la escalada real al Monte Everest será en abril. Nunca antes he escalado montañas. Quería pasar de cero a cien en esto. Quería demostrar que la mente y la determinación para hacer algo son lo suficientemente fuertes como para que no sea necesario un entrenamiento específico. La empresa de escalada con la que estoy trabajando insistió en que me sometiera al entrenamiento adecuado. La escalada real está programada para abril, lo que me da dos meses para completarla.»

Y adelanta si tiene previsto grabarla:

«No sé si voy a tener un equipo de grabación de video, por así decirlo. La razón principal por la que estoy considerando esperar y hacer mi propio vlog es que no quiero sentir la presión de tener que actuar frente a las cámaras. Cuando ves a alguien haciendo un vlog en YouTube, a menudo se nota que están actuando. Quiero centrarme en mi vida y no estar constantemente preocupado por las cámaras. Mi objetivo es ser el representante de AEW, tanto dentro como fuera del ring«.