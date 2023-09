Raw: Jey Uso fue atacado por The Judgment Day

En la más reciente edición de Raw, y en el octavo combate de la noche, vimos a Drew McIntyre enfrentarse a Jey Uso en una buena lucha. El momento final llegó cuando Damian Priest, Finn Bálor y Dominik Mysterio aparecieron y rodearon a Jey Uso, quien les dijo que no se iba a unir a The Judgment Day.

Luego, Jey les hizo superkicks a los miembros del grupo. Esto lo aprovechó McIntyre para aplicarle su Claymore Kick y poner espaldas planas a a Jey.

Tras la lucha, The Judgment Day se la cobró y le dio una paliza a Jey Uso. El escocés solamente miró desde lo lejos, pero no quiso interferir para ayudar a Jey.

Para ver la cobertura, conocer las luchas, los resultados y las calificaciones de los combates del WWE Raw del que se habla en esta nota, da click aquí para acceder a la mejor cobertura, la de nosotros, la de SÚPER LUCHAS.

Jey Uso said NO to The Judgment Day!#WWERaw pic.twitter.com/WnnYjucxFT

— WWE (@WWE) September 19, 2023