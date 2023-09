WWE RAW 18 de septiembre 2023 | Resultados en vivo | Cody Rhodes vs. Dominik Mysterio 2. Ivar vs. Kofi Kingston

Se suponía que la lucha era entre The New Day vs. The Viking Raiders, pero se reveló que Erik no estaba apto médicamente para competir y terminó siendo una lucha a nivel individual. Kofi empezó con ganas, pero Ivar no tardó mucho en aplastarlo. Kof intentaba contraatacar, pero Ivar era alguien muy difícil de mover, hasta que finalmente después de mucha insistencia, lo derribó. Ivar se salió del ring para evitar daños mayores y Kofi fue en su búsqueda, pero terminó recibiendo una plancha de su rival. Tras el comercial, vimos a Kofi ya recuperado y con un par de planchas estuvo cerca de lograr la victoria. Luego, intentaría un SOS y continuaría su ofensiva, pero fallaría el Trouble in Paradise y recibió un bombazo que casi le cuesta la derrota. A partir de allí, Ivar seguía insistiendo con planchas, pero su peso no era suficiente para conseguir la ansiada cuenta de tres. Ivar se venía frustrado, pero Kofi logró otro contraataque de la nada.