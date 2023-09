Ricochet recuerda la belleza de Lucha Underground

Lucha Undeground fue un programa de televisión de lucha libre emitido en El Rey Network de 2014 a 2018 que contaba con luchadores de la talla de Penta El Zero M, Rey Fénix, Santos Escobar, Rey Mysterio, John Morrison o Ricochet. Y es este último quien estuvo hablando de él recientemente en Fightful. Como curiosidad, su nombre era Prince Puma. De hecho, todos los mencionados, salvo The Great Mask of All Time, tenían uno distinto: Pentagón Jr., Fénix, King Cuerno y Johnny Mundo.

► Ricochet recuerda Lucha Underground

«No, no específicamente [hubo alguna idea propuesta que no se llevó a cabo]. Quiero decir, creo que hacíamos cualquier cosa que se propusiera. Si no hicimos algo, probablemente simplemente no era una buena idea, pero no es como si hubiéramos propuesto algo y simplemente no hubiera funcionado.

«Creo que cualquier cosa que quisiéramos que sucediera, tratábamos de hacerla realidad porque estábamos tratando de hacerlo tan diferente y loco como fuera posible, ya sabes, al estilo de Lucha Underground. Ellos hicieron algunas cosas locas, como la lucha entre Vampiro y Pentagon, Killshot [Swerve Strickland] vs. AR Fox, hicieron algunas cosas locas. Incluso yo y John Morrison, Johnny Mundo en ese momento, bajando desde la percha en el Templo de Lucha Underground.»

«Realmente disfruté todo lo que estaban haciendo porque, nuevamente, como mencionaste, el estilo, la producción era tan diferente, pero cuando estábamos en el ring, nos dejaban hacer nuestra propia magia. Todos allí eran tan talentosos, tan nuevos, y nuevamente, con ese deseo de demostrar lo que podían hacer. Creo que fue una hermosa mezcla de creatividad en ese momento.»

En 2020, Vampiro hacía un interesante comentario sobre Lucha Underground:

«Sin Lucha Underground, no habría AEW. Me importa un cara** cuánto dinero ha puesto ese tipo [Tony Khan] sobre la mesa, o cuál fue su visión. Vale, Cody, Young Bucks y Jericho se subieron al barco, y Kenny Omega haciendo vídeos estúpidos en Japón. Nunca habrían llegado a donde están si los fans no hubiesen tenido una mentalidad propicia para apoyar algo distinto. Lucha Underground alimentó el cambio en WWE. Alimentó ese ‘boom’. Creo que fuimos responsables de volver a encender esa chispa«.