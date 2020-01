Vampiro: "Sin Lucha Underground, no habría AEW"

Sus responsables no lo han confirmado de manera oficial, pero parece que Lucha Underground ya es cosa del pasado. Noviembre de 2018 supuso la fecha de emisión del último episodio visto hasta ahora de esta compañía, titulado, seguramente en un avance de acontecimientos, ‘Ultima Lucha Cuatro’. De hecho, su creador, Chris DeJoseph, hoy forma parte de WWE.

Producto que sin duda con el tiempo será reivindicado, pues deben atribuírsele una serie de importantes méritos. Caso de difundir la lucha libre mexicana entre el público estadounidense de esta última generación, poniendo en sus pantallas a talentos hoy estelares como Pentagón Jr., Rey Fénix o Thunder Rosa. O de promover los combates intergénero, cuando Sexy Star conquistó el Campeonato Lucha Underground; una normalización que hoy llega a la figura de Tessa Blanchard en Impact Wrestling.

Y Vampiro, uno de sus principales nombres delante y detrás de cámaras durante esas cuatro temporadas, quiso reivindicar tal legado durante una reciente entrevista con Chris Van Vliet. Señalando, de igual manera, que All Elite Wrestling debe mucho a aquel serial producido, entre otros, por el director Robert Rodriguez.

Sin Lucha Underground, no habría AEW. Me importa un cara** cuánto dinero ha puesto ese tipo [Tony Khan] sobre la mesa, o cuál fue su visión. Vale, Cody, Young Bucks y Jericho se subieron al barco, y Kenny Omega haciendo vídeos estúpidos en Japón. Nunca habrían llegado a donde están si los fans no hubiesen tenido una mentalidad propicia para apoyar algo distinto. Lucha Underground alimentó el cambio en WWE. Alimentó ese ‘boom’. Creo que fuimos responsables de volver a encender esa chispa.