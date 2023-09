The Judgment Day defenderán título de parejas ante Sami Zayn y Kevin Owens

Los antiguos campeones indiscutibles de parejas, Sami Zayn y Kevin Owens, tendrán una revancha en el evento del 25 de septiembre en RAW, donde tendrán la oportunidad de recuperar el título frente a Finn Bálor y Damian Priest.

La rivalidad entre el grupo oscuro y los dos canadienses aún no ha concluido, ya que Owens y Zayn no están dispuestos a dejar las cosas como quedaron, sabiendo que no perdieron el Campeonato de Parejas de manera justa.

Por lo tanto, se ha acordado que la próxima semana, estos dos amigos tendrán la oportunidad de reconquistar el título en el próximo episodio de RAW. No obstante, en caso de no lograrlo, podrían tener que volver al final de la fila para buscar una nueva oportunidad.