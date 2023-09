3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 18 de septiembre 2023

WWE RAW 18 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a Fastlane 2023. En el encuentro estelar, Drew McIntyre derrotó a Jey Uso en un combate individual.

WWE RAW 18 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Luchas que dejaron que desear

Dos luchas con potencial, la de Tommaso Ciampa vs Giovanni Vinci y la de Chad Gable vs Broson Reed, de las que se esperaba mucho más, no dieron la talla que aprovechara el potencial de los involucrados, y además, fueron muy cortas.

► 2 – División femenil de parejas

Chelsea Green y Piper Niven son las Campeonas de Parejas, pero tras la disolución de algunos equipos, ya sea por lesión o cualquier otro motivo, forzó a WWE a improvisar a Shayna Baszler y Zoey Stark para que trabajen juntas, pero realmente trabajaron en un combate que no llamó para nada la atención. Además, tampoco se ven más candidatas a retadoras en el horizonte. ¿Dónde están Alba Fyre e Isla Dawn?

► 1 – Derrota de Chad Gable

Hace una semana, Chad Gable estaba proyectado para enfrentarse a Gunther en el futuro y ponerse como serio candidato a destronarlo como Campeón Intercontinental; sin embargo, la suerte pareció cambiar luego de que perdiera limpiamente un combate contra Bronson Reed, y ahora el panorama se le pone cuesta arriba. De hecho, esta derrota deja más dudas que certezas en torno al futuro del talentoso luchador.

LO MEJOR

► 3– Ivar vs. Kofi Kingston

No se esperaba mucho de este combate, que incluso fue un cambio de última hora, pero ambos dieron un buen espectáculo y, en el caso de Ivar, le sirvió incluso como una reivindicación tras la deficiente forma en que han sido programados últimamente en rivalidades que se han extendido más allá de la cuenta. Tuvieron tiempo y ambos se lucieron.

► 2– Ricochet vs. Shinsuke Nakamura

Fue un combate entretenido, aunque un poco lento al principio. Ambos se lucieron, y aunque algunos podría cuestionar el final, es bueno ver que Ricochet haya decidido tomar justicia con sus propias manos con el silletazo, debido al ataque sufrido una semana antes.

► 1- Drew McIntyre vs. Jey Uso

Un buen combate y un público bastante involucrado y metido con Jey Uso, quien puso en serios aprietos a un gran rival como McIntyre. La historia de una posible unión de Jey Uso a The Judgment Day jugó bien durante el combate.