WWE SMACKDOWN 15 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Fastlane. El programa concluyó con un segmento entre John Cena y Grayson Waller, al que se sumaron Jimmy Uso, Solo Sikoa y AJ Styles.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 15 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Asuka como actriz secundaria

Si bien Asuka ganó su combate contra Bayley, la distracción provocada por Shotzi hizo notar de que fue Bayley y esta última quienes robaron la atención del combate, a pesar de que la Emperatriz del mañana tiene un combate titular la próxima semana.

► 1– LWO vs. The Street Profits

Una lucha corta que fue afectada por el corte comercial y por lo largo del primer segmento del programa. No hubo mucho que destacar salvo lo que sucedió posterior al encuentro, en donde Bobby Lashley se sumó a The Street Profits para dejar tendido a toda LWO.

LO MEJOR

► 3– Sigue avanzando AJ Styles vs. The Bloodline

Aunque puede parecer cansino ya la enésima variante de The Bloodline, la presencia de AJ Styles en la órbita no deja de ser interesante, y seguramente mantendrá ocupados a Solo Sikoa y Jimmy Uso hasta que veamos nuevamente a Roman Reigns, ya en las cercanías de Crown Jewel, para lo que podría suponer una defensa titular contra The Phenomenal One, quien tendría una lucha de alto perfil por primera vez en un buen rato.

► 2– The Miz vs. LA Knight

Un buen combate entre ambos, similar al que tuvieron en Payback. LA Knight sale fortalecido de esta rivalidad y esperemos que vengan cosas mayores para él a partir de ahora.

► 1 – Regreso de The Rock

Sin duda, el regreso y la sorpresa de la noche fue ver a The Rock en un programa de WWE por primera vez en casi cuatro años. Evidentemente, no ha perdido el toque en el micrófono y su interacción con Austin Theory fue muy buena, quien también cumplió a cabalidad su papel. El público vibró con cada segundo de su presencia, a pesar de que no haya servido para avanzar algún tipo de historia. El momento fue bastante especial y habrá que agradecer a la huelga de guionistas de Hollywood que esto haya sido posible.