Matt Hardy opina de la fusión de WWE y UFC en TKO

WWE y UFC forman ahora la compañía TKO, que opera dentro del conglomerado Endeavor. ¿Qué piensa Matt Hardy de esta fusión? La respuesta la encontramos en el episodio más reciente de su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy, donde habla también de la posibilidad de cruzar fanáticos entre las dos empresas, lo cual, como Dana White, no cree que suceda.

► La fusión de WWE y UFC

«Amigo, VKM, Vince McMahon tuvo una carrera impresionante, eso es innegable. Es muy apropiado, considerando que conocí y trabajé tan de cerca con Vince en el pasado durante tantos años, que terminara vendiendo la compañía y retirándose en la cima. Nadie más tendrá la oportunidad de superar lo que hizo con la World Wrestling Federation como único propietario. Es realmente apropiado. Muy acertado. Así que lo de Endeavor es oficial, la fusión se ha completado. Será muy interesante, y estoy muy intrigado por cómo funcionará en conjunto con UFC y qué cambios saldrán a la luz. Será un momento realmente interesante en la WWE«.

«No creo que veamos a muchos fanáticos de las artes marciales mixtas de UFC cambiando repentinamente a la lucha libre solo porque ahora ambas son propiedad de la misma empresa. Creo que las personas que disfrutan del espectáculo y del mundo fantasioso de la lucha libre profesional no necesariamente se pasarán a UFC, aunque ambos son deportes y entretenimientos extremadamente únicos. Creo que se pueden hacer algunas promociones interesantes con las dos organizaciones juntas. No sé si los fanáticos de la lucha libre profesional o los fanáticos de las artes marciales mixtas cruzarán y se enamorarán de la otra marca solo porque ahora están bajo el mismo techo».