Dana White: «A unos les gusta WWE, a otros UFC…»

«Nuestra meta es que cada seguidor de la UFC sea también seguidor de la WWE, y que cada seguidor de la WWE sea también seguidor de la UFC». Esto decía recientemente Lawrence Epstein, vicepresidente ejecutivo senior de UFC. Es imposible que a tantos millones de personas les gusten ambos productos pero se entiende lo que quiere decir. No obstante, Dana White siempre ha sido claro en que son distintos, de ahí que piense que no van a darse cruces entre peleadores y luchadores.

► Los fans de WWE y UFC

Y del mismo modo el presidente de UFC opinó lo siguiente de esas palabras cuando le preguntaron recientemente en la conferencia de prensa del episodio más reciente del programa Dana White Contender Series, que busca encontrar a las nuevas promesas de la empresa de artes marciales mixtas. Personalmente, disfruto tanto de las peleas como de las luchas, salvando las distancias. Pero seguro que entre nuestros lectores hay quienes solo ven una de ellas. En realidad, poco o nada tienen que ver.

«Lawrence, te quiero, pero eso fue una de las afirmaciones más absurdas de todos los tiempos. No sé por qué dijo eso. Ni siquiera sé qué decir al respecto. No. No hay… hay cierta superposición. Algunas personas les gusta la WWE, algunas personas les gusta la UFC, algunas personas les gustan ambas. No creo que llegue el día en que convirtamos a todos los fanáticos de la UFC en fanáticos de la WWE o viceversa… Lo que es hermoso en la sinergia entre estas dos bases de fanáticos es que son completamente opuestas. Hay muy poca superposición. Tal vez fue malinterpretado, espero que ese haya sido el caso porque no podría estar más en desacuerdo con él».