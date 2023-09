¿Cuando un peleador se retire de UFC se irá a WWE?

«Depende del contrato [con WWE], ¿sabes? Si el contrato es increíble, ¿por qué no? Lo que quería hacer en MMA, ya lo hice, incluso más de lo que pensaba en mi cabeza cuando atravesé toda mi carrera. Me convertí en campeona doble. Solo quería uno y tuve dos… Estoy muy feliz, y lo que venga después de que termine con UFC, ya veremos. Seguro que me verán de todas formas». Unos meses atrás, Amanda Nunes valoraba unirse a la WWE después de retirarse de UFC, donde está considerada la mejor peleadora de todos los tiempos.

► De peleadores a luchadores

Ella no ha sido la única en realizar tal consideración, también Israel Adesanya, que fue dos veces Campeón Mundial de Peso Medio. Y hay quienes, como Ronda Rousey, llevaron a cabo la transición con enorme éxito. En la actualidad, no tendrían que salir de una compañía para ir a la otra pues ambas forman TKO. De ahí que le preguntaran recientemente a Nick Khan en ESPN acerca de si ese salto de la jaula al cuadrilátero será más sencillo de ahora en adelante.

«Los peleadores de la UFC se mantendrán enfocados en la UFC, y obviamente, las Superestrellas de la WWE hacen algo diferente en nuestro cuadrilátero. Pero también vemos en la UFC a personas con personalidades llamativas que, una vez que su carrera en la UFC haya concluido, una vez que tanto la UFC como el luchador decidan que ‘tal vez es hora de retirarse’, ¿podrían esas personas tener una vida más larga en la WWE, una vida extendida con TKO? Creemos que sí«.

El presidente de WWE habla también de las veces que Vince McMahon fue a eventos de UFC:

«No es realmente su estilo asistir a partidos de baloncesto ni a partidos de fútbol, simplemente no es lo que hace. Cuando él decidió, ‘Sí, quiero ir’,… y cuando finalmente asistió, creo que fue entonces cuando comenzó a considerarlo todo, y todo empezó a materializarse cuando iniciamos un proceso completo a partir de enero pasado».

Y para terminar, Khan declara:

«Nuestra meta es que cada seguidor de la UFC sea también seguidor de la WWE, y que cada seguidor de la WWE sea también seguidor de la UFC.»