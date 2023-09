Jim Ross ha vuelto a la carga en la mesa de comentarios de AEW Collision desde donde añade más salsa (no pretende ser un juego de palabras con su JR’s BBQ) al espectáculo y en un episodio reciente de su pódcast, Grilling JR, el WWE Hall of Famer estuvo dando un repaso al programa del 9 de septiembre.

► La calidad de Collision

JR comenzaba hablando de la lucha de Samoa Joe con Penta El Zero M, de la que el Campeón Mundial Televisivo ROH acabó saliendo victorioso:

«La calidad de los combates en Collision ha sido bastante alta. Comenté el combate entre Samoa Joe y Penta, que fue el evento principal del show, y pensé que ambos se lucieron al máximo. Samoa Joe está en una forma excepcional. Está igual o incluso mejor que en cualquier otro momento de su carrera. Penta tuvo su mejor combate individual en AEW, así que ambos estaban muy motivados».

Y continuaba haciéndolo del combate de Roderick Strong con Darby Allin, donde The Messiah Of The Backbreaker resultó vencedor:

«Antes en la noche, el combate entre Roddy Strong y Darby Allin fue simplemente épico. Es un joven sin miedo, lo admiro. Es uno de los mejores talentos que ha surgido de nuestra cantera que jamás haya visto. Está en sus mediados de los 20, así que si puede mantenerse… toda esa historia se centró en su columna vertebral, en su espalda. Eso es de lo que los comentaristas deberían estar hablando, porque esa fue toda la trama. Roddy Strong realizó muchas maniobras creativas para concentrarse en esa parte del cuerpo».