Ha nacido TKO, compañía que fusiona a WWE y UFC, y que opera bajo el conglomerado Endeavor. No solo la empresa de lucha libre y la de artes marciales mixtas están dando un gran paso adelante en sus respectivos como comunes negocios sino que cada deporte también lo está haciendo. Ahora, ¿cómo ven esta situación desde AEW? Entendemos que cada miembro All Elite tendrá un punto de vista. En esta ocasión, conocemos el de Jeff Jarrett, un veterano de las cuerdas que ha vivido y visto de todo en la industria. Comparte su opinión en My World.

► Jeff Jarrett opina de TKO

«Hoy es el primer día en que la industria de la lucha ya no puede decir que es un negocio familiar. Los McMahon fueron realmente los últimos de los territorios. Sí, crecieron y se expandieron a nivel nacional, luego global, luego se hicieron públicos, pero al final del día, seguía siendo el último territorio. En Navidad, en Acción de Gracias o en días festivos, ya sea que los McMahon se sentaran alrededor de la mesa de la cocina o no, aún era un negocio dirigido por la familia. El cambio está en el aire, y siempre ocurre de esa manera. Con todos los cambios que han tenido lugar tras la pandemia, solo tienes que mirar nuestra industria y creo que en 2024, el negocio seguirá cambiando rápidamente en múltiples formas, ¡y qué crecimiento ha experimentado!».

«Es la única mentalidad. Podríamos mencionar tantos viejos refranes, pero no creo que los viejos refranes lleguen a serlo a menos que sean verdaderos. No puedes entrar por una puerta nueva a menos que dejes la vieja. Es imposible llegar a la cima de la montaña a menos que estés en un valle. El cambio es inevitable, las cosas buenas suceden. Nada ocurre si no tomas acción, tomas una acción masiva y radical. Tienes que agitar las cosas, intentar que algo suceda, tener paciencia aquí y allá. Hay tantas oportunidades».